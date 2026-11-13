La Selección argentina perdió ante Uruguay en La Bombonera en el inicio de la era post Messi

A los 6 minutos del primer tiempo Julián Álvarez encabezó un contragolpe, remató al arco y Fiermarín la sacó hacia el costado y Almada no pudo empujarla al gol.

En los primeros minutos el equipo nacional monopolizaba la posesión del balón, pero no podía marcar.

Fiermarín la sacaba al córner por arriba del travesaño tras un tiro de Enzo Fernández.

Medina remataba al arco y la atajaba abajo Fiermarín.

Un cabezazo de Nico Paz tras un centro de Montiel se iba desviado.

Después el encuentro se tornaba chato, con pocas situaciones de gol en ambos arcos.

A los 3 minutos del complemento Lisandro Martínez la cabeceó, la pelota le dio en la espalda a Balerdi y se metió en el arco.

Araújo marcaba el segundo para los Charrúas con un cabezazo que descolocaba a Rulli (jugó por el Dibu Martínez, quien viene de tener una fractura en la mandíbula).

Cuando parecía que el partido se encaminaba a un triunfo de los dirigidos por Diego Forlán, apareció el buen cambio de frente de Enzo Fernández para el ingresado Gianluca Prestianni, quien habilitó a Julián Álvarez, que marcó para los orientados por Lionel Scaloni (renovó contrato hasta el Mundial 2030).

Argentina no pudo con Uruguay, pero tendrá revancha el próximo martes a las 20 en el amistoso ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

La síntesis de la Selección argentina vs. Uruguay

Selección argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Agustín Canobbio, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo; Giorgian De Arrascaeta; Darwin Núñez. DT: Diego Forlán.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Brasil).