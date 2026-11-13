Godoy Cruz jugará la final ante Tristán Suárez: así lo viven los ex jugadores del Tomba que dejaron su huella

El Cato Darío Salomón logró dos ascensos a Primera con Godoy Cruz en el 2006 y 2008.

Los protagonistas de los ascensos del 2006 y 2006 recordaron ese momento y opinaron de este presente

Darío Salomón, ex defensor de Godoy Cruz, que fue protagonista de los ascensos del 2006 y 2008, habló del gran presente que vive el equipo.

La campaña de Godoy Cruz y la final ante Tristán Suárez: "Es un momento único jugar una final, predomina la ansiedad de cómo será el partido, los jugadores deben estar pensando en todas estas cosas, de la manera que se dará el encuentro. Hay que hablar mucho, nos pasó a nosotros en la finales que jugamos con Nueva Chicago en el 2006".

"Es un momento único jugar una final, predomina la ansiedad de cómo será el partido, los jugadores deben estar pensando en todas estas cosas, de la manera que se dará el encuentro. Hay que hablar mucho, nos pasó a nosotros en la finales que jugamos con Nueva Chicago en el 2006". Su cariño por Godoy Cruz : "Lo vivo como hincha, Godoy Cruz es todo, me voy a Córdoba con mi familia para ver este partido y al club que nos dio tanto, ojalá se pueda lograr el ascenso y volvamos a Primera".

: "Lo vivo como hincha, Godoy Cruz es todo, me voy a Córdoba con mi familia para ver este partido y al club que nos dio tanto, ojalá se pueda lograr el ascenso y volvamos a Primera". La final del ascenso con Nueva Chicago: "Fue infartante, el segundo partido con Nueva Chicago en el Malvinas Argentinas lo pudimos resolver en el alargue".

"Fue infartante, el segundo partido con Nueva Chicago en el Malvinas Argentinas lo pudimos resolver en el alargue". El ascenso en el 2008: "No arrancamos bien, y después terminamos muy bien. Hicimos una gran campaña, donde encontramos una regularidad y logramos el ascenso".

David Ramírez fue protagonista del ascenso del Tomba a Primera en el 2008.

David Ramírez, ex volante tombino, fue protagonista del segundo ascenso de Godoy Cruz a Primera División, que logró el 7 de junio del 2008.

La final ante Tristán Suárez: "Vamos a estar en Córdoba alentando a Godoy Cruz, no me quería perder este partido. Todos saben el cariño y el afecto que le tengo después de un año de sufrimiento, ojalá se pueda lograr el ascenso".

"Vamos a estar en Córdoba alentando a Godoy Cruz, no me quería perder este partido. Todos saben el cariño y el afecto que le tengo después de un año de sufrimiento, ojalá se pueda lograr el ascenso". La campaña de Godoy Cruz : "Se hizo fuerte de local el equipo, la llegada de Diego Viera fue muy buena. Ferro le llevaba muchos puntos y no bajó nunca los brazos".

: "Se hizo fuerte de local el equipo, la llegada de Diego Viera fue muy buena. Ferro le llevaba muchos puntos y no bajó nunca los brazos". La vuelta del Gato Oldrá: "Es muy importante que haya regresado en la nueva función que cumple, conoce muy bien al club, le dio una mano muy importante al entrenador y tranquilidad al hincha de Godoy Cruz"

"Es muy importante que haya regresado en la nueva función que cumple, conoce muy bien al club, le dio una mano muy importante al entrenador y tranquilidad al hincha de Godoy Cruz" El ascenso del 2008: "Me llamó Sergio Batista para tratar de lograr el ascenso y la continuó Daniel Oldrá cuando el Checho se fue a la selección juvenil. Se armó un grupo bárbaro, todos tiramos para adelante y logramos el merecido ascenso una fecha antes".

El Gato Oldrá espera el partido de Godoy Cruz con mucha emoción

La vuelta del Gato Daniel Oldrá fue fundamental en Godoy Cruz en su función de director Deportivo. El ídolo máximo de la institución tiene dos ascensos a Primera, el primero como ayudante de campo de Juan Manuel Llop en el 2006 y el segundo en el 2008 como DT.