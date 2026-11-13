Una modelo mendocina se cayó en México, se quebró la cadera y pide ayuda para volver a casa

Melisa Moyano, de una vida soñada en México a un problema del que seguramente saldrá gracias a la solidaridad. Foto: IG.

Los allegados a Melisa están juntando fondos con donaciones y una rifa. Incluso consideran vender algunos bienes para intentar repatriarla. Mientras tanto, los costos se acumulan. Según la familia, en solo 2 días de internación les cobraron US$10.000.

Una caída y un presente difícil

Aquel día, Melisa había ido al gimnasio, como siempre. Se bañó y fue a buscar ropa a la terraza del edificio donde vive. Mientras esperaba el ascensor, se desvaneció. Los vecinos llamaron a una ambulancia y ella fue trasladada al Hospital Español, una institución privada.

Estudios mostraron lesiones importantes en la zona donde el fémur se une a la cadera, entre ellas una fractura de pelvis. La gravedad del daño en una persona tan joven llevó a los médicos a pedir los estudios que revelaron los tumores.

Gabriela Araujo, una sobrina de Melisa, contó a radio Nihuil que la modelo vive en Ciudad de México desde hace alrededor de un año y que hace trabajos temporales, por lo que no tiene cobertura médica.

“Ahora necesita una cirugía de la cadera y una biopsia para ver cuál es el tratamiento más indicado en su situación. Pero la cirugía en el hospital sale U$S55.000 y un avión sanitario nos cuesta U$S90.000. Entonces, lo que la familia está intentando es que vaya a un hospital público, donde puedan tratarla para que ella pueda viajar en un vuelo de línea”, dijo.

La médica Paula Manzolillo describió la situación de la paciente mendocina en una entrevista con El Siete. “La situación es delicada porque, con una fractura en pelvis, los vuelos de traslado son difíciles”, explicó.

La familia aclara, asimismo, que la admisión de extranjeros en los hospitales públicos mexicanos es un trámite complejo que puede involucrar a Cancillería y otras autoridades.

Mientras tanto, la ansiedad crece. La madre de Melisa, que tiene 80 años, viajó a México para estar con su hija.

Volver juntas y tranquilas, por momentos, parece un sueño lejano.

Melisa Moyano vive desde hace alrededor de un año en Ciudad de México. Foto: IG.

Formas de ayudar a Melisa Moyano

Para donar en pesos argentinos, la familia difundió los datos de una cuenta de Mercado Pago a nombre de Marta Arenas, la mamá de Melisa.

Alias 839.adrice.marta.mp

CVU 0000003100046057761615

Para donar en pesos mexicanos, la cuenta de Citibanamex está a nombre de Melisa Daniela Moyano.

CLABE 002694702069424779

También se puede colaborar con tarjeta a través de la campaña de GoFundMe "Ayudemos a Meli a operarse y volver con su familia".

Y hay una rifa solidaria. Cada número cuesta 5.000 pesos argentinos. Los ganadores se definirán con el sorteo de la Lotería Nocturna de Mendoza del lunes 30 de noviembre a las 21 h. Los números se compran en la página de la rifa en Vakita.

Los 14 premios de la rifa son:

Una noche con desayuno para 2 personas en el hotel Ibis Providencia, en Santiago de Chile.

Una noche con desayuno para 2 personas en el hotel Ibis Congreso, en Buenos Aires.

Un almuerzo o una cena para 2 personas en el restaurante Líbano.

Una cena para 2 personas en el hotel Ibis Mendoza.

Una orden de compra de $50.000 para fiambres y quesos en Madrid Distribuidora.

Tres encuentros con Tamara Kogan en la modalidad de terapia de sesión única.

3 kg de carne para asado.

Seis botellas de vino tinto de primera marca.

Un minitatuaje a elección.

Una picada de Madrid Charcutería para 6 personas.

2 kg de torta de NOVA, sin opción de elegir la variedad.

Un vale por 1 kg de comida al peso en NATUREZA.

Un segundo vale por 1 kg de comida al peso en NATUREZA.

Un esmaltado semipermanente, con turno previo.

Las condiciones de entrega y canje figuran en las bases de la rifa.