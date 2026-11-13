Cambiar una ciudad como Barcelona por las montañas, dejar atrás los horarios de oficina y pasar los días cuidando animales puede parecer una decisión difícil de entender. Sin embargo, para Aina Lizarza Solana, ese cambio significó encontrar una forma de vida con la que se siente mucho más identificada.
Dejó la ciudad por la montaña para convertirse en pastora y hoy cuida hasta 800 ovejas en los Alpes suizos en cabañas sin electricidad ni agua corriente
Lejos de las presiones urbanas, Aina Lizarza Solana encontró en los Alpes suizos una nueva forma de vida dedicándose al pastoreo de hasta 800 ovejas.
Aina estudió Antropología, pero con el tiempo descubrió que su futuro no estaba entre las paredes de una oficina. Sus raíces familiares estaban vinculadas al Pirineo aragonés y su interés por la vida rural la llevó a acercarse a un oficio que durante generaciones ha formado parte de la historia de las montañas.
Cambió la ciudad por las montañas y lleva cinco años dedicada al pastoreo
Para aprenderlo, decidió formarse en una escuela de pastoreo y conocer de primera mano las responsabilidades que implica trabajar con animales. No se trataba de una escapada temporal al campo, sino de prepararse para convertir aquella vocación en su profesión. Una de las experiencias que marcó su trayectoria fue su estancia en Vouvry, en el cantón suizo de Valais, donde trabajó cuidando un rebaño a casi 1.700 metros de altitud.
Allí, acompañada de su perro, pasaba las jornadas vigilando a las ovejas, recorriendo los pastos y adaptándose a las condiciones cambiantes de la montaña. La vida de pastora tiene poco que ver con unas vacaciones en un paisaje espectacular. Cada jornada exige caminar durante horas, controlar que los animales permanezcan juntos, buscar zonas de alimentación y estar pendiente de cualquier problema que pueda surgir.
¿Cómo es vivir en la montaña cuidando 800 ovejas?
Además, las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente y el aislamiento obliga a organizar muy bien las tareas cotidianas. Pero Aina encuentra precisamente en esa conexión con el entorno una de las principales razones para continuar. Lejos del tráfico, las prisas y el ritmo urbano, ha construido una relación diferente con el tiempo y con su trabajo.
El pastoreo, además, cumple una función ambiental importante. Los rebaños ayudan a conservar los pastos, mantienen determinados paisajes abiertos y contribuyen a reducir la acumulación de vegetación que puede favorecer los incendios forestales. Lleva alrededor de cinco años dedicándose profesionalmente al pastoreo y que su trabajo la obliga a desplazarse entre territorios según la temporada.
Ha cobrado entre 1.100 y 1.500 euros mensuales en España. También explicó que puede trabajar jornadas de siete, diez o incluso doce horas, sin tener siempre vacaciones remuneradas. Rescata la importancia de trabajar con perros pastores y de la confianza que se construye entre los animales y quien los cuida. También explicó que, en su experiencia, un buen pastor debe aprender a depender del perro lo justo y necesario.
En pocas palabras
- Vida de pastora: Aina Lizarza Solana dejó Barcelona para dedicarse al pastoreo de ovejas en los Alpes suizos.
- Desafíos rurales: Vive en cabañas sin electricidad ni agua corriente, cuidando hasta 800 animales.
- Vocación y conexión: Cambió la oficina por la montaña, encontrando en el oficio una forma de vida más identificada y conexión con el entorno.