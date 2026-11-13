Dejó la ciudad por la montaña para convertirse en pastora y hoy cuida hasta 800 ovejas en los Alpes suizos en cabañas sin electricidad ni agua corriente

Allí, acompañada de su perro, pasaba las jornadas vigilando a las ovejas, recorriendo los pastos y adaptándose a las condiciones cambiantes de la montaña. La vida de pastora tiene poco que ver con unas vacaciones en un paisaje espectacular. Cada jornada exige caminar durante horas, controlar que los animales permanezcan juntos, buscar zonas de alimentación y estar pendiente de cualquier problema que pueda surgir.

¿Cómo es vivir en la montaña cuidando 800 ovejas?

Además, las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente y el aislamiento obliga a organizar muy bien las tareas cotidianas. Pero Aina encuentra precisamente en esa conexión con el entorno una de las principales razones para continuar. Lejos del tráfico, las prisas y el ritmo urbano, ha construido una relación diferente con el tiempo y con su trabajo.

El pastoreo, además, cumple una función ambiental importante. Los rebaños ayudan a conservar los pastos, mantienen determinados paisajes abiertos y contribuyen a reducir la acumulación de vegetación que puede favorecer los incendios forestales. Lleva alrededor de cinco años dedicándose profesionalmente al pastoreo y que su trabajo la obliga a desplazarse entre territorios según la temporada.

Ha cobrado entre 1.100 y 1.500 euros mensuales en España. También explicó que puede trabajar jornadas de siete, diez o incluso doce horas, sin tener siempre vacaciones remuneradas. Rescata la importancia de trabajar con perros pastores y de la confianza que se construye entre los animales y quien los cuida. También explicó que, en su experiencia, un buen pastor debe aprender a depender del perro lo justo y necesario.