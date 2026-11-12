Venden un pueblo entero en una montaña rebajando su precio 497.900 euros: tiene 14 casas, una iglesia y 770 hectáreas

El entorno montañoso también constituye uno de sus principales atractivos. Asturias es conocida por sus paisajes verdes, sus bosques y sus numerosos espacios naturales, características que han convertido a la región en un destino especialmente apreciado por quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Además, la presencia de una iglesia, un cementerio y un hórreo aporta un valor patrimonial al conjunto.

Una propiedad de casi dos millones de euros

El precio anunciado es de 1.890.000 euros, una cantidad que refleja las dimensiones de la finca y el número de construcciones incluidas. No se trata simplemente de comprar una vivienda aislada, sino de adquirir un conjunto de edificaciones y terrenos que se extiende por una superficie de 770 hectáreas.

El pueblo salió inicialmente a la venta por 2.387.900 euros, pero su precio ha experimentado una importante rebaja de 497.900 euros. Ahora, quien quiera hacerse con esta propiedad en plena montaña asturiana puede adquirirla por 1.890.000 euros.

La venta también vuelve a poner el foco en el futuro de los pueblos rurales y en las oportunidades de recuperar espacios afectados por la despoblación. En lugares como Asturias, donde existen numerosos núcleos con pocos habitantes o abandonados, la rehabilitación de este patrimonio puede representar una forma de devolver actividad a territorios que llevan años perdiendo población.