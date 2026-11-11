En Aia, un pueblo de montaña de Gipuzkoa, en España, cinco amigos encontraron una oportunidad para poner en marcha un proyecto vitivinícola que acabaría dando visibilidad a este rincón del País Vasco. Entre ellos estaba el cocinero Karlos Arguiñano. Su apuesta fue adquirir una finca en una ladera situada a unos 300 metros de altitud, con vistas al mar Cantábrico, y convertirla en un viñedo dedicado a la elaboración de txakoli.
Compró una ladera entre montañas con 4 amigos y sin querer puso en el mapa a un pueblo: 15 hectáreas de viña a 300 metros, vistas al mar y un vino premiado
En Aia, un pueblo de montaña, cinco amigos, incluido el cocinero Karlos Arguiñano, revivieron la tradición del txakoli con un viñedo premiado en la costa.
Así nació K5, una bodega que cuenta con una propiedad de aproximadamente 30 hectáreas, de las cuales 15 están destinadas al cultivo de la vid. El proyecto comenzó con las primeras plantaciones entre 2006 y 2010 y apostó por la Hondarrabi Zuri, variedad autóctona fundamental en la producción del txakoli vasco.
Un pueblo de montaña en el mapa por su vino
La ubicación es uno de los elementos que definen esta explotación. Los viñedos crecen en una ladera de montaña, a 300 metros sobre el nivel del mar, en un entorno marcado por la proximidad del Cantábrico y la influencia del clima atlántico. Una combinación que diferencia este paisaje vitivinícola de otras zonas productoras.
El trabajo en pendiente condiciona las labores agrícolas y requiere una atención especial en el cuidado de las cepas. La altitud, la orientación y las características del terreno forman parte de la identidad de los vinos que elabora la bodega. Entre sus referencias destacan K5 y K-Pilota, elaborados a partir de variedades vinculadas a la tradición vitivinícola de la zona. La bodega ha conseguido reconocimiento en el sector y ha contribuido a situar sus vinos en el panorama del txakoli. La historia también tiene una dimensión territorial.
Una bodega integrada en la montaña
La bodega K5 se encuentra en el barrio de Andatza, en Aia (Gipuzkoa), a unos nueve kilómetros de Zarautz. Para llegar hay que recorrer una carretera estrecha y con bastante pendiente, que conduce hasta una construcción perfectamente integrada en el entorno. El edificio, finalizado en 2006, tiene forma semicircular y combina hormigón y cristal. Su diseño aprovecha el desnivel de la montaña y hace que buena parte de la estructura quede integrada en la ladera.
A su alrededor se distribuyen las 15 hectáreas de viñedo. Las cepas crecen sobre terrenos de pizarra y granito, rodeadas de zonas boscosas. La ubicación ofrece vistas abiertas de la costa guipuzcoana, desde el Ratón de Getaria hasta el puerto de Orio.
Las 15 hectáreas de viñedo están plantadas con Hondarrabi Zuri, variedad blanca autóctona de la costa vasca. La bodega pertenece a la denominación de origen Getariako Txakolina, que ampara los vinos elaborados en esta zona de Gipuzkoa. Al frente de la elaboración se encuentra el enólogo manchego Lauren Rosillo, que ha apostado por una técnica de crianza sobre lías durante varios meses en depósitos de acero inoxidable.
En pocas palabras
- Proyecto vitivinícola: Cinco amigos, incluido Karlos Arguiñano, crearon la bodega K5 en Aia, España.
- Viñedos únicos: 15 hectáreas en ladera de montaña a 300 metros sobre el nivel del mar, con vistas al Cantábrico.
- Reconocimiento: La bodega K5 se integra en el entorno y sus vinos de txakoli han ganado premios.