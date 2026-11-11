Compró una ladera entre montañas con 4 amigos y sin querer puso en el mapa a un pueblo: 15 hectáreas de viña a 300 metros, vistas al mar y un vino premiado

El trabajo en pendiente condiciona las labores agrícolas y requiere una atención especial en el cuidado de las cepas. La altitud, la orientación y las características del terreno forman parte de la identidad de los vinos que elabora la bodega. Entre sus referencias destacan K5 y K-Pilota, elaborados a partir de variedades vinculadas a la tradición vitivinícola de la zona. La bodega ha conseguido reconocimiento en el sector y ha contribuido a situar sus vinos en el panorama del txakoli. La historia también tiene una dimensión territorial.

Una bodega integrada en la montaña

La bodega K5 se encuentra en el barrio de Andatza, en Aia (Gipuzkoa), a unos nueve kilómetros de Zarautz. Para llegar hay que recorrer una carretera estrecha y con bastante pendiente, que conduce hasta una construcción perfectamente integrada en el entorno. El edificio, finalizado en 2006, tiene forma semicircular y combina hormigón y cristal. Su diseño aprovecha el desnivel de la montaña y hace que buena parte de la estructura quede integrada en la ladera.

A su alrededor se distribuyen las 15 hectáreas de viñedo. Las cepas crecen sobre terrenos de pizarra y granito, rodeadas de zonas boscosas. La ubicación ofrece vistas abiertas de la costa guipuzcoana, desde el Ratón de Getaria hasta el puerto de Orio.

Las 15 hectáreas de viñedo están plantadas con Hondarrabi Zuri, variedad blanca autóctona de la costa vasca. La bodega pertenece a la denominación de origen Getariako Txakolina, que ampara los vinos elaborados en esta zona de Gipuzkoa. Al frente de la elaboración se encuentra el enólogo manchego Lauren Rosillo, que ha apostado por una técnica de crianza sobre lías durante varios meses en depósitos de acero inoxidable.