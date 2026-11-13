Vendimia 2027 lanzó la convocatoria para bailarines, actores y músicos en Mendoza

Comenzó la convocatoria de artistas y trabajadores que quieran formar parte de la Vendimia 2027.

Cómo inscribirse para participar de la Vendimia 2027

Las personas interesadas deberán ingresar al sitio oficial de Cultura de Mendoza, donde encontrarán los instructivos correspondientes a cada disciplina y el acceso al sistema de inscripción SIGA (Sistema Integral de Gestión de Artistas).

Entre los requisitos generales se establece ser residente de la provincia de Mendoza, tener 18 años cumplidos al momento de la inscripción y acreditar idoneidad para el puesto al que se aspira.

Desde Cultura recomiendan leer detenidamente los instructivos de cada categoría antes de completar la postulación, ya que la documentación y las condiciones pueden variar según la disciplina. Además, el sistema permite una sola inscripción por persona, por lo que cada aspirante deberá elegir una única categoría.

Arrancaron los preparativos para la Vendimia 2027. Foto: archivo

Los interesados pueden consultar toda la información, los requisitos específicos y el calendario de audiciones en el sitio oficial del Gobierno de Mendoza. Allí encontrarán no solo el cachet para cada puesto, sino también la fecha y el lugar donde se realizarán las audiciones.