Vendimia 2027 lanzó la convocatoria para bailarines, actores y músicos en Mendoza

Mendoza puso en marcha la convocatoria para quienes quieran participar de la Vendimia 2027. La propuesta está dirigida a artistas y trabajadores de distintas disciplinas que deseen participar del espectáculo central y de las actividades del calendario vendimial. Las inscripciones se realizarán entre el 13 y el 19 de noviembre.
La convocatoria, impulsada por la Dirección de Vendimia y Producción Cultural de la Subsecretaría de Cultura, contempla diferentes perfiles artísticos y técnicos para la fiesta que llevará el nombre de "Vendimia de una misma raíz". Entre ellos figuran bailarines folclóricos y contemporáneos, actores, actrices, músicos, artistas con discapacidad y acróbatas.
También podrán postularse aquellos que quieran desempeñarse como traspuntes, traspuntes utileros y otros roles vinculados con la puesta en escena y el desarrollo del show.
Cómo inscribirse para participar de la Vendimia 2027
Las personas interesadas deberán ingresar al sitio oficial de Cultura de Mendoza, donde encontrarán los instructivos correspondientes a cada disciplina y el acceso al sistema de inscripción SIGA (Sistema Integral de Gestión de Artistas).
Entre los requisitos generales se establece ser residente de la provincia de Mendoza, tener 18 años cumplidos al momento de la inscripción y acreditar idoneidad para el puesto al que se aspira.
Desde Cultura recomiendan leer detenidamente los instructivos de cada categoría antes de completar la postulación, ya que la documentación y las condiciones pueden variar según la disciplina. Además, el sistema permite una sola inscripción por persona, por lo que cada aspirante deberá elegir una única categoría.
Los interesados pueden consultar toda la información, los requisitos específicos y el calendario de audiciones en el sitio oficial del Gobierno de Mendoza. Allí encontrarán no solo el cachet para cada puesto, sino también la fecha y el lugar donde se realizarán las audiciones.
En pocas palabras
- Convocatoria abierta: la Subsecretaría de Cultura de Mendoza lanzó el llamado para artistas y trabajadores de distintas disciplinas que deseen participar de la Vendimia 2027.
- Requisitos principales: ser residente de Mendoza, tener 18 años cumplidos y acreditar idoneidad para el puesto al que se aspira.
- Inscripción online: los interesados deben ingresar al sitio oficial de Cultura de Mendoza y completar la postulación a través del SIGA.