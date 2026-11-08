"Vendimia de una misma raíz" será del nombre de Fiesta Nacional

El diseño general contempla una fuerte integración entre recursos visuales de última generación y los cuadros coreográficos tradicionales. Según los autores, la puesta buscará revalorizar el espíritu comunitario y la memoria colectiva del festejo vendimial durante las dos noches programadas en el teatro griego.

La definición del concurso para la Vendimia 2027

El proyecto ganador se impuso ante otras dos alternativas que llegaron a la instancia decisiva del certamen: Vendimia eterna, con guion de Mercedes Fernández y dirección de Paula Elisa Giuffrida y Franco Emmanuel Agüero; y El alma de esta tierra, escrita por Rafael "Golondrina" Ruiz y dirigida por Gaspar Tello.

La propuesta artística explorará lazos identitarios mendocinos a través del trabajo de la tierra y el agua. Axel Lloret

La designación final se resolvió mediante coloquios presenciales en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén. El jurado evaluador reunió a representantes del área de Cultura, el sector turístico, la UNCuyo, Argentores y distintas entidades artísticas vinculadas a la fiesta mayor.

El camino hacia la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027

Con la proclamación de la propuesta ganadora, el equipo técnico comenzará las etapas de audiciones para artistas, bailarines y músicos de toda la provincia. Las convocatorias oficiales se abrirán en los próximos meses para cubrir los cientos de puestos que exige la gran fiesta.

El Gobierno ratificó que el cronograma de ensayos generales y montaje técnico en el cerro de la Gloria respetará los plazos estipulados. De este modo, la celebración máxima afianza sus preparativos con el objetivo de deleitar a mendocinos y turistas de todo el mundo.

El equipo ganador de la Vendimia 2027