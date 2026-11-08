"Vendimia de una misma raíz" será del nombre de Fiesta Nacional

La Fiesta de la Vendimia 2027 ya tiene nombre y propuesta artística: se llamará Vendimia de una misma raíz, tras la selección en el concurso público convocado por el Gobierno. El proyecto encarará el espectáculo central de la fiesta máxima de los mendocinos, el sábado 6 y el domingo 7 de marzo de 2027.
La iniciativa cuenta con libreto de Claudia Nidia Guzmán y Néstor Alberto Giménez Celi, quien asumirá la dirección artística. El equipo asumirá la responsabilidad de coordinar el libreto, la escenografía, la realización audiovisual, la puesta en escena y el despliegue técnico en el imponente Teatro Griego Frank Romero Day.
Qué propone la Vendimia 2027 sobre el escenario
El proyecto artístico profundizará en los lazos identitarios del pueblo mendocino a través del trabajo de la tierra y el agua. La obra articulará la labor de actores, bailarines y músicos en vivo para plasmar una narrativa emotiva que unirá a las diferentes generaciones de la Provincia.
El diseño general contempla una fuerte integración entre recursos visuales de última generación y los cuadros coreográficos tradicionales. Según los autores, la puesta buscará revalorizar el espíritu comunitario y la memoria colectiva del festejo vendimial durante las dos noches programadas en el teatro griego.
La definición del concurso para la Vendimia 2027
El proyecto ganador se impuso ante otras dos alternativas que llegaron a la instancia decisiva del certamen: Vendimia eterna, con guion de Mercedes Fernández y dirección de Paula Elisa Giuffrida y Franco Emmanuel Agüero; y El alma de esta tierra, escrita por Rafael "Golondrina" Ruiz y dirigida por Gaspar Tello.
La designación final se resolvió mediante coloquios presenciales en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén. El jurado evaluador reunió a representantes del área de Cultura, el sector turístico, la UNCuyo, Argentores y distintas entidades artísticas vinculadas a la fiesta mayor.
El camino hacia la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027
Con la proclamación de la propuesta ganadora, el equipo técnico comenzará las etapas de audiciones para artistas, bailarines y músicos de toda la provincia. Las convocatorias oficiales se abrirán en los próximos meses para cubrir los cientos de puestos que exige la gran fiesta.
El Gobierno ratificó que el cronograma de ensayos generales y montaje técnico en el cerro de la Gloria respetará los plazos estipulados. De este modo, la celebración máxima afianza sus preparativos con el objetivo de deleitar a mendocinos y turistas de todo el mundo.
El equipo ganador de la Vendimia 2027
- Guion: Claudia Nidia Guzmán y Néstor Alberto Giménez Celi.
- Dirección: Néstor Alberto Giménez Celi.
- Dirección audiovisual: Sergio Sánchez.
- Dirección coreográfica: Claudia Nidia Guzmán.
- Dirección actoral: Guillermo Troncoso.
- Dirección musical: Mario Galván.
- Idea escenográfica: Laura Macarena Finocchiaro y Florencia Aldana García Alcaraz.
- Cajas lumínicas: Santiago Gerardi.
- Dirección técnica: Pablo Garay.
- Producción ejecutiva: Sara Verón.
- Jefatura de traspuntes: Eduardo Ortiz.
- Diseño de iluminación: Nicolás Carrasco.
- Diseño de sonido: Emmanuel Acuña.
- Efectos especiales: Miguel Cassella.
- Jefatura de vestuario: Analía Quiroga.
- Vestuario especial: Bruno Cazzola.
- Jefatura de maquillaje: Laura Viviana Mendoza.
- Utilería mayor: Daniela Lúquez.
- Utilería menor: Sonia López.
- Asistencia de dirección audiovisual: Emilia Ortega Grebenc.
- Dirección coreográfica de folclore: Héctor Daniel Gomina y María Claudia Sosa.
- Dirección coreográfica contemporánea: Vanina Gispert.
En pocas palabras
- Vendimia 2027: El espectáculo central se llamará "Vendimia de una misma raíz".
- Propuesta artística: Explorará lazos identitarios mendocinos a través del trabajo de la tierra y el agua.
- Selección del proyecto: "Vendimia de una misma raíz" fue elegida por un jurado especializado tras un concurso público.