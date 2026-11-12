Vendimia 2027: abrió el concurso para elegir la imagen oficial de la fiesta máxima de los mendocinos

Las propuestas para la nueva imagen de la Vendimia se recibirán el miércoles 9 de diciembre de 2026.

Quiénes pueden participar del concurso de la imagen de Vendimia 2027

La convocatoria está dirigida a ciudadanos argentinos mayores de 18 años que sean egresados de carreras de Diseño Gráfico y/o Comunicación Visual, tanto de nivel universitario como terciario o tecnicatura.

La participación podrá ser individual o grupal. En el caso de los equipos de trabajo, deberán estar integrados por dos o más personas y al menos uno de sus integrantes tendrá que contar con el título de egresado de alguna de las carreras contempladas en las bases.

Las propuestas deberán reflejar el significado social y cultural que tiene la Fiesta Nacional de la Vendimia. También tendrán que contemplar el desarrollo de una identidad visual integrada, capaz de funcionar tanto en soportes físicos como digitales.

Cuándo y dónde presentar las propuestas para Vendimia 2027

Los interesados deberán entregar sus proyectos el miércoles 9 de diciembre de 2026, de 9 a 14, sin excepción, en la sede de la Subsecretaría de Cultura, ubicada en la intersección de avenida España y Gutiérrez, en la Ciudad de Mendoza.

Un día después, el jueves 10 de diciembre, se reunirá el jurado para evaluar los trabajos y seleccionar la propuesta ganadora.

Además, el jueves 12 de noviembre se llevará a cabo una reunión informativa para quienes estén interesados en participar. El encuentro ocurrirá a las 11, en la sala Elina Alba, ubicada en España y Gutiérrez. También se podrá seguir de manera virtual a través de Google Meet.

Las bases del concurso, la síntesis argumental y los anexos se encuentran disponibles para su consulta y descarga a través de los canales oficiales del Gobierno de Mendoza.

Además, desde Cultura recuerdan que en la Biblioteca Pública General San Martín podrán consultar diversas ediciones de "La Vendimia para ver", de Ariel y Fabián Sevilla.

¿Quiénes integran el jurado?