La Fiesta Nacional de la Vendimia 2027 ya comenzó a definir uno de los elementos centrales de su próxima edición. Se trata de la imagen que identificará y promocionará la celebración más importante de los mendocinos. Para ello, el Gobierno provincial abrió un concurso público destinado a diseñadores gráficos y profesionales de la comunicación visual.
Vendimia 2027: abrió el concurso para elegir la imagen oficial de la fiesta máxima de los mendocinos
La Subsecretaría de Cultura lanzó una convocatoria pública para diseñar el sistema de identidad y comunicación visual de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2027
La convocatoria fue realizada por la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE. El objetivo es seleccionar una propuesta que funcione como sistema de identidad y comunicación visual para la Vendimia 2027 y que pueda aplicarse a las distintas piezas de difusión de la fiesta.
El concurso contempla un premio de $7.000.000 para la propuesta ganadora. Además, el jurado podrá otorgar menciones especiales y deberá establecer un orden de mérito entre los trabajos presentados.
Quiénes pueden participar del concurso de la imagen de Vendimia 2027
La convocatoria está dirigida a ciudadanos argentinos mayores de 18 años que sean egresados de carreras de Diseño Gráfico y/o Comunicación Visual, tanto de nivel universitario como terciario o tecnicatura.
La participación podrá ser individual o grupal. En el caso de los equipos de trabajo, deberán estar integrados por dos o más personas y al menos uno de sus integrantes tendrá que contar con el título de egresado de alguna de las carreras contempladas en las bases.
Las propuestas deberán reflejar el significado social y cultural que tiene la Fiesta Nacional de la Vendimia. También tendrán que contemplar el desarrollo de una identidad visual integrada, capaz de funcionar tanto en soportes físicos como digitales.
Cuándo y dónde presentar las propuestas para Vendimia 2027
Los interesados deberán entregar sus proyectos el miércoles 9 de diciembre de 2026, de 9 a 14, sin excepción, en la sede de la Subsecretaría de Cultura, ubicada en la intersección de avenida España y Gutiérrez, en la Ciudad de Mendoza.
Un día después, el jueves 10 de diciembre, se reunirá el jurado para evaluar los trabajos y seleccionar la propuesta ganadora.
Además, el jueves 12 de noviembre se llevará a cabo una reunión informativa para quienes estén interesados en participar. El encuentro ocurrirá a las 11, en la sala Elina Alba, ubicada en España y Gutiérrez. También se podrá seguir de manera virtual a través de Google Meet.
Las bases del concurso, la síntesis argumental y los anexos se encuentran disponibles para su consulta y descarga a través de los canales oficiales del Gobierno de Mendoza.
Además, desde Cultura recuerdan que en la Biblioteca Pública General San Martín podrán consultar diversas ediciones de "La Vendimia para ver", de Ariel y Fabián Sevilla.
¿Quiénes integran el jurado?
- Representantes nominados por la Subsecretaría de Cultura: Facundo Piedrafita y Lucas Ravalle.
- Jurado invitado especial: Víctor Boldrini.
- Representante de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo: Verónica Carbone.
- Representante por Universidad del Aconcagua: María Alejandra Ricciardi.
- Representante titular por Universidad Champagnat: Marta Verónica Míguez.
- Representante por Universidad de Mendoza: Vicente Druetta.
- Representantes por sorteo de: Instituto Superior Manuel Belgrano, Instituto Nicolás Avellaneda, Fundación Gutenberg, Instituto Alberto Arias, Instituto de Educación Superior Tupungato: María Marta Farrás y Matías Zaragoza.
- Representante de ADIMZA (Asociación de Diseñadores de Mendoza) Asociación Civil sin fines de lucro: Pablo Cerdá.
- Representante de EMETUR: Luis Serrano.
- Veedor con voz, pero sin voto, designado por la Subsecretaría de Cultura: Walter Gazzo.