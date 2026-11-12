Las 10 profecías de Don Orione sobre la Argentina: cuáles se cumplieron y las 3 que todavía causan inquietud

La quema de iglesias en 1955: Sus textos advertían sobre ataques directos a templos religiosos y profanaciones, hecho que tuvo su correlato concreto en la noche del 16 de junio de 1955 tras el bombardeo a la Plaza de Mayo.

Sus textos advertían sobre ataques directos a templos religiosos y profanaciones, hecho que tuvo su correlato concreto en la noche del 16 de junio de 1955 tras el bombardeo a la Plaza de Mayo. El golpe de la Revolución Libertadora: El sacerdote anticipó la caída abrupta de autoridades y el inicio de etapas marcadas por dictaduras y persecuciones en el plano político.

El sacerdote anticipó la caída abrupta de autoridades y el inicio de etapas marcadas por dictaduras y persecuciones en el plano político. El Cordobazo de 1969: Las visiones hablaban de levantamientos obreros y populares en el centro del país que pondrían en jaque al poder central, coincidiendo con la insurrección popular desatada en la capital cordobesa a finales de la década del 60.

Las tres profecías pendientes que causan mayor conmoción

Pese a los episodios ya decantados en los libros de historia, el interés sobre los escritos de Don Orione se concentra en las tres predicciones que aún no ocurrieron, las cuales presentan un tono dramático sobre el destino institucional de la Nación:

Un presidente en la Plaza de Mayo: La primera de las visiones pendientes señala que una figura presidencial terminará colgada en el histórico epicentro cívico porteño, en medio de un estallido de furia popular incontrolable.

La primera de las visiones pendientes señala que una figura presidencial terminará colgada en el histórico epicentro cívico porteño, en medio de un estallido de furia popular incontrolable. La bandera que no flameará por dos días: La segunda profecía anticipa una profunda crisis de acefalía o duelo nacional en la que el pabellón argentino no se izará en la Casa Rosada durante 48 horas consecutivas.

La segunda profecía anticipa una profunda crisis de acefalía o duelo nacional en la que el pabellón argentino no se izará en la Casa Rosada durante 48 horas consecutivas. La llegada del "hombre del norte": La tercera visión ofrece una salida pacificadora tras el caos. Sostiene que la estabilidad, el orden y la prosperidad definitiva regresarán a la Argentina únicamente cuando asuma y gobierne durante muchos años un mandatario católico al que definió enigmáticamente como el "hombre del norte".

El cruce entre la mística religiosa y los vaivenes del país

Las profecías de Don Orione se han convertido en un fenómeno cultural recurrente en épocas de incertidumbre social y económica.

Para historiadores y estudiosos del fenómeno religioso, estos textos reflejan no solo la sensibilidad espiritual del santo frente a los primeros síntomas de polarización en los años 30, sino también la vigencia de narrativas místicas que buscan interpretar el complejo devenir sociopolítico de la Argentina.