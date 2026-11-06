La comunidad Don Orione de Mendoza se prepara viajar al encuentro del papa León XIV: "Que su visita nos movilice y nos cambie"

El colegio Valentin Bonetti trabaja en conjunto con el Hogar Cottolengo Don Orione. Gentileza

La obra Don Orione tiene una extensa trayectoria en Mendoza y desarrolla distintas actividades en un mismo espacio de Godoy Cruz, donde funcionan el colegio Bonetti, la iglesia y el Pequeño Cottolengo. Allí, el acompañamiento y la atención de las personas con discapacidad constituyen uno de los principales ejes de trabajo.

¿Cómo será el viaje de la comunidad Don Orione?

La delegación mendocina estará integrada por distintos miembros de la obra. Entre ellos habrá dos residentes del Pequeño Cottolengo, que viajarán acompañados por Gustavo Gómez y otro trabajador de la institución. También participará el padre Damián. Ellos van a estar parando en el Castillo, el cual está ubicado en el barrio de Claypole.

En tanto, desde la escuela Valentín Bonetti organizaron la salida en tres tandas. Una de ellas viajará en la traffic del Cottolengo junto con residentes y jóvenes de la comunidad.

El equipo docente también será parte de la experiencia. Viajarán integrantes del equipo directivo, abanderados papales y orionitas de 5° año, además de profesores y docentes de los niveles inicial, primario y secundario.

Los jóvenes y voluntarios, por su parte, coordinaron distintas alternativas para poder sumarse al encuentro, teniendo en cuenta sus actividades y compromisos personales. Los jóvenes participarán del Encuentro Juvenil Orionita con las comunidades de Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán y Buenos Aires. Van a parar en el Polideportivo de Claypole.

El papa León XIV estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre.

Para la comunidad Don Orione, la posibilidad de participar de este encuentro representa una experiencia especial, que se suma a una historia de trabajo y compromiso con la educación, la solidaridad y el acompañamiento de las personas con discapacidad en Mendoza.

"Esperamos que la venida del Papa no pase en vano, que algo nos cambie y nos movilice", manifestó Núñez.

"Yo espero que la visita del Papa nos deje esperanza y conciencia", dijo Guadalupe Barros del Grupo de Jóvenes y Voluntarios de la Obra Don Orione.

Hogar Cottolengo Don Orione y una vocación que va más allá del trabajo

Gustavo Gómez explicó que el Cottolengo permanece abierto las 24 horas, ya que para las personas que viven allí es su hogar. Por eso, el trabajo del personal requiere una presencia constante y una dedicación que, según señaló, va mucho más allá de una relación laboral. Tienen 24 chicos actualmente, de los cuales algunos tienen "discapacidades más profundas, otros están en sillas de ruedas, y otros con discapacidades motoras".

"Yo creo que hay una vocación muy importante", expresó Gómez, quien remarcó que los trabajadores están abocados prácticamente de manera permanente a atender las necesidades de los residentes y encontrar formas de comunicarse con ellos.

Desde el grupo de jóvenes y voluntarios, Guadalupe Barros definió ese compromiso desde el amor y el servicio hacia el prójimo.

"Nos enseñaron a vivir con ese amor al otro, no por la diferencia, sino por el otro, el hermano", sostuvo. En ese sentido, consideró que los residentes del Cottolengo representan a quienes más necesitan acompañamiento y destacó la disposición de los jóvenes para compartir tiempo, abrazar y estar presentes.

Por su parte, Carolina Núñez explicó que la escuela Valentín Bonetti comparte esa misma identidad. La institución promueve la educación desde una perspectiva católica y con el sello de la obra orionita, que pone especial atención en las personas más vulnerables y en quienes muchas veces quedan al margen de la sociedad.

La docente también destacó la importancia de visibilizar la discapacidad y reconoció que, si bien hubo avances impulsados por la legislación y las luchas sociales, todavía existen situaciones en las que las personas con discapacidad no reciben la atención y la inclusión que necesitan.

¿Cómo se puede colaborar con Don Orione?

Se pueden hacer donaciones al alias don.orione.mza, y para llevar elementos el cottolengo está ubicado en Juan B. Justo 1565, en Godoy Cruz.