Una expectativa histórica se vive en el partido de Almirante Brown ante el anuncio oficial de la llegada del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole. La recorrida, pautada para el lunes 9 de noviembre, marcará el inicio del itinerario pastoral de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país. Para las autoridades de la obra, el evento trasciende lo meramente formal y representa un gesto de profundo respaldo a un sector históricamente postergado.
El Cottolengo Don Orione espera a León XIV: "El Papa nos dará una visibilización que nunca tuvimos"
León XIV visitará la institución de Claypole el 9 de noviembre. Desde la obra Don Orione destacan el impacto del gesto para el sector de la discapacidad
El Cottolengo, fundado el 21 de mayo de 1936, cobija actualmente a 410 residentes permanentes y cuenta con la labor cotidiana de aproximadamente 400 trabajadores y voluntarios. Frente a la inminente llegada del Papa, el sacerdote Aníbal Quevedo, consejero provincial de la entidad, remarcó la magnitud del acontecimiento: "Para nosotros significa una visibilización que me parece que nunca tuvimos; es el pastor de la Iglesia que viene a visitar un sector que suele estar invisibilizado".
Nueve décadas de misión: calidad de vida, felicidad y autodeterminación
A lo largo de sus 90 años de trayectoria, la institución ha transformado el concepto de asistencia, migrando de la mera contención básica a un modelo enfocado integralmente en la calidad de vida y el desarrollo personal. En el predio de Claypole, los residentes participan de talleres de cocina, reciclaje, cerámica, jardinería y debates de actualidad, además de realizar actividades recreativas orientadas a fortalecer su autonomía diaria.
"Entendemos que la persona vulnerable que demanda ayuda es Jesús. Hoy lo que se le ofrece a la persona que vive en el Cottolengo es calidad de vida, conocer sus gustos e ideas para que pueda ser feliz", sostuvo el Padre Quevedo.
Asimismo, destacó que para la mayoría de los residentes muchos de los cuales no cuentan con lazos familiares activos la institución funciona como un verdadero hogar donde se promueve la toma de decisiones individuales, desde salidas recreativas hasta la elección de sus propios talleres.
Coyuntura compleja: la crisis del nomenclador y la postura institucional
La visita papal se desarrollará en un contexto de marcada incertidumbre económica para las organizaciones que trabajan con discapacidad en Argentina. Financiado de manera principal a través de coberturas de salud como PAMI e Incluir Salud, sumado a donaciones y campañas de captación de fondos, el Cottolengo no queda ajeno a las dificultades del sistema, particularmente en relación con los aranceles del nomenclador nacional y los atrasos prestacionales.
Pese a los desafíos que atraviesa el sector, desde la dirección de Don Orione ratificaron la vocación de la obra de mantenerse al margen de disputas de índole partidaria. "Somos una organización sin fines de lucro que hace 90 años trabaja con el mayor número de residentes en el país. No somos opositores a nada ni a nadie; trabajamos por nuestros residentes con perfil bajo, entendiendo la coyuntura como un momento más de todos los que hemos atravesado en nuestra historia", aclaró el religioso.
Una interpelación a la sociedad en el marco del mensaje pontificio
Más allá del impacto hacia el interior de la comunidad religiosa, la cúpula de la institución confía en que la presencia de León XIV sirva como un llamado de atención para la sociedad en su conjunto. La clave de la visita, según adelantó el sacerdote, estará alineada con los postulados de la encíclica de magnífica humanidad, apelando a poner de manera definitiva a la persona humana en el centro de todas las decisiones públicas y privadas.
"La visita del Papa nos va a interpelar respecto a qué está haciendo cada uno frente a la discapacidad. El sector precisa energía, tiempo, acompañamiento y escucha", reflexionó Quevedo sobre el cierre. De este modo, la cita del 9 de noviembre en Claypole se posiciona como el hito más significativo de la agenda papal, combinando el reconocimiento a una labor comunitaria casi centenaria con una renovada demanda de inclusión social.
En pocas palabras
- Visita Papal: el Papa León XIV visitará el Cottolengo Don Orione de Claypole el 9 de noviembre, marcando un hito histórico para la institución y el sector de la discapacidad.
- Significado Institucional: la visita representa una "visibilización que nunca tuvimos" para el Cottolengo, que alberga a 410 residentes y promueve su calidad de vida y autonomía.
- Contexto Social: el evento se da en un contexto de dificultades económicas para organizaciones de discapacidad, buscando interpelar a la sociedad sobre la inclusión y el acompañamiento de personas vulnerables.