El Cottolengo Don Orione espera a León XIV: "El Papa nos dará una visibilización que nunca tuvimos"

Un residente exhibe con orgullo un mate artesanal elaborado en las actividades de modelado y alfarería.

"Entendemos que la persona vulnerable que demanda ayuda es Jesús. Hoy lo que se le ofrece a la persona que vive en el Cottolengo es calidad de vida, conocer sus gustos e ideas para que pueda ser feliz", sostuvo el Padre Quevedo.

Asimismo, destacó que para la mayoría de los residentes muchos de los cuales no cuentan con lazos familiares activos la institución funciona como un verdadero hogar donde se promueve la toma de decisiones individuales, desde salidas recreativas hasta la elección de sus propios talleres.

El trabajo manual y la creatividad en el taller de cerámica fortalecen la autonomía y la expresión de los residentes.

Coyuntura compleja: la crisis del nomenclador y la postura institucional

La visita papal se desarrollará en un contexto de marcada incertidumbre económica para las organizaciones que trabajan con discapacidad en Argentina. Financiado de manera principal a través de coberturas de salud como PAMI e Incluir Salud, sumado a donaciones y campañas de captación de fondos, el Cottolengo no queda ajeno a las dificultades del sistema, particularmente en relación con los aranceles del nomenclador nacional y los atrasos prestacionales.

La imagen del fundador de la obra custodia las instalaciones a 90 años del inicio de su misión en la Argentina.

Pese a los desafíos que atraviesa el sector, desde la dirección de Don Orione ratificaron la vocación de la obra de mantenerse al margen de disputas de índole partidaria. "Somos una organización sin fines de lucro que hace 90 años trabaja con el mayor número de residentes en el país. No somos opositores a nada ni a nadie; trabajamos por nuestros residentes con perfil bajo, entendiendo la coyuntura como un momento más de todos los que hemos atravesado en nuestra historia", aclaró el religioso.

Fachada del Centro Educativo Terapéutico San Luis Orione, parte del predio que albergará la histórica visita.

Una interpelación a la sociedad en el marco del mensaje pontificio

Más allá del impacto hacia el interior de la comunidad religiosa, la cúpula de la institución confía en que la presencia de León XIV sirva como un llamado de atención para la sociedad en su conjunto. La clave de la visita, según adelantó el sacerdote, estará alineada con los postulados de la encíclica de magnífica humanidad, apelando a poner de manera definitiva a la persona humana en el centro de todas las decisiones públicas y privadas.

Momento de elaboración y aprendizaje conjunto durante el taller de cocina en la sede de Claypole.

"La visita del Papa nos va a interpelar respecto a qué está haciendo cada uno frente a la discapacidad. El sector precisa energía, tiempo, acompañamiento y escucha", reflexionó Quevedo sobre el cierre. De este modo, la cita del 9 de noviembre en Claypole se posiciona como el hito más significativo de la agenda papal, combinando el reconocimiento a una labor comunitaria casi centenaria con una renovada demanda de inclusión social.