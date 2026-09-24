Se presentó la canción oficial para la visita del papa León XIV a la Argentina

La letra de la propuesta resalta valores orientados a la inclusión y a la construcción pacífica del tejido comunitario. Entre sus versos principales, la canción expresa: "Caminando juntos hacia adelante con el papa León XIV, con Jesús en el horizonte; ¡hay lugar para todos!, es tiempo de que Argentina se levante".

"El texto resalta la importancia de la solidaridad y el apoyo a los sectores más vulnerables. Las estrofas destacan que quien sufre representa un pilar fundamental para el desarrollo del bien común dentro de la comunidad", detallaron desde la Conferencia Episcopal Argentina.

La canción comenzará a difundirse a través de emisoras religiosas, redes sociales y parroquias de las diversas diócesis. El objetivo principal consiste en preparar el clima de recepción en las semanas previas a la llegada de la comitiva eclesial.

El papa León XIV cumplirá su agenda pastoral entre el 8 y el 11 de noviembre en suelo argentino. El cronograma prevé encuentros con representantes de la sociedad civil, jóvenes y sectores sociales en varios puntos urbanos del país.

El mensaje de la "canción papal" busca transmitir unidad, esperanza y fraternidad durante la visita del papa León XIV.

El gobierno de Javier Milei confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional a raíz de la visita del papa León XIV, mientras que el 10 y 11 serán feriados también, pero solo en las ciudades que visitará, es decir, Córdoba y Luján (Buenos Aires).

Letra completa de “Argentina con el papa León”

Argentina, caminando con esperanzas, intentando

ser iglesia, ser camino hacia la paz.

Nuestros santos nos animan y con la Virgen de Luján hoy decimos:

¡Bienvenido todo el mundo, en esta mesa hay lugar para todos!

Caminando juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminando juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Hoy la Iglesia no descansa, testimonio y alabanza;

el que sufre es la piedra angular para edificar nuestra iglesia.

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos!, ¡hay lugar para todos!

Caminamos juntos hacia adelante

con el papa León, con Jesús en el horizonte.

Caminamos juntos hacia adelante,

¡hay lugar para todos! Es tiempo de que Argentina se levante.

Argentina con León.