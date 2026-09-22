El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV

El papa León XIV llegará a la Argentina el 9 de noviembre.

Feriados especiales para Córdoba y Luján por la llegada del papa León XIV

Durante el cónclave se había analizado la posibilidad de avanzar en un esquema de "feriado locales/ provinciales” para los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre que serán comunicados oficialmente en los próximos días.

La funcionaria estuvo acompañada por la ministra de Seguridad Nacional, y transmitió la definición del gobierno nacional ante representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y las autoridades de las jurisdicciones de CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba.

La hermana del presidente anunció que al evento en el Palacio Libertad que se celebrará el domingo por la tarde, serán invitados los 24 mandatarios provinciales al igual que diputados y senadores de todos los partidos políticos.

Karina Milei encabezó este martes un encuentro donde se definió la modalidad de los feriados nacionales. Foto: Presidencia de la Nación

Finalmente, se repasaron aspectos logísticos, de seguridad y de comunicación y se informó que quienes serán voluntarios registrados para la ayuda peregrina contarán con el beneficio de pasajes gratis en la red SUBE de transporte público durante los días que el santo padre esté en nuestro país.

Cada una de las jurisdicciones asume la responsabilidad presupuestaria de sus respectivos eventos.

Estuvieron presentes por la Conferencia Episcopal Argentina, su presidente, monseñor Marcelo Colombo; y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Por parte del gobierno nacional, también estuvieron el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.