Cuál es el nuevo feriado que decretó Milei y a qué provincias incluye: ¿si trabajo pagan doble?

El feriado alcanzará a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión estará vigente durante una de las jornadas centrales de la visita del pontífice, que permanecerá en la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

El papa León XIV recorrerá tres ciudades de Argentina y el lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Foto: archivo

Feriado por la visita del Papa: qué pasará el 9, 10 y 11 de noviembre

La visita del papa León XIV a Argentina tiene agenda confirmada: