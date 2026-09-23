Cuál es el nuevo feriado que decretó Milei y a qué provincias incluye: ¿si trabajo pagan doble?

El Gobierno nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en toda la Argentina con motivo de la visita del papa León XIV. La medida fue anunciada este martes por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de una reunión encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a representantes de la Iglesia y autoridades de las jurisdicciones involucradas.
El feriado alcanzará a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión estará vigente durante una de las jornadas centrales de la visita del pontífice, que permanecerá en la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.
Feriado por la visita del Papa: qué pasará el 9, 10 y 11 de noviembre
La visita del papa León XIV a Argentina tiene agenda confirmada:
- El lunes 9, León XIV celebrará a las 11:30 una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Durante esa jornada también visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo, comunidades religiosas y el Episcopado argentino.
- Para el martes 10 de noviembre está prevista una jornada especial en Córdoba, donde el Papa celebrará a las 10 una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y luego mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. En este caso, la medida no tendrá alcance nacional. El Gobierno anticipó un esquema de feriados limitado a las jurisdicciones donde se desarrollen las actividades papales.
- El miércoles 11, en tanto, León XIV viajará a Luján, donde celebrará a las 10 una misa frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján. Luego se trasladará al aeropuerto de Ezeiza para continuar su viaje hacia Perú.
Así, el único feriado nacional confirmado para todo el país será el lunes 9 de noviembre. Las jornadas del martes y miércoles quedarán sujetas a medidas específicas de las jurisdicciones involucradas en el recorrido del Papa.
En tanto, si te toca trabajar el lunes 9 de noviembre sí te corresponde cobrar doble ese día. Además, en algunas empresas también rige el día de devolución como franco compensatorio por el feriado trabajado.
En pocas palabras
- Feriado nacional: El lunes 9 de noviembre se decretó feriado nacional por la visita del Papa León XIV.
- Agenda papal: la visita incluye misas en Palermo y Córdoba, y encuentros con diversas comunidades.
- Doble pago: los trabajadores que presten servicios el lunes 9 de noviembre cobrarán la jornada con doble remuneración.