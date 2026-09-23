Que en Mendoza haya escuelas de verano más seguras, registradas y bajo control obligatorio de las municipalidades.
"Salvar vidas en las escuelas de verano", el plan de la mamá de un niño fallecido en 2025
La familia de Faustino, de 4 años, promovió la creación del Registro Público y Privado de Escuelas de Verano para que sean controladas por los municipios
Ésta es la consigna que trata este miércoles, desde las 11, la Legislatura provincial en el proyecto de Ley de Escuelas de Verano, promovido por María José Crimi tras la muerte de su hijo, Faustino, de 4 años, ahogado en la escuela de verano del club Marista de Luján en febrero de 2025.
"Salvar vidas" es el lei motiv de esta iniciativa, que ya tiene media sanción legislativa y cuenta con el apoyo de la diputada Adriana Cano.
Escuelas de verano controladas por los municipios
El proyecto de escuelas de verano seguras presentado por la familia de Faustino Díaz Crimi prevé la creación del Registro de Escuelas de Verano, que incluya a escuelas de verano públicas y privadas, que deberán ser inscriptas de forma obligatoria.
Se regula el funcionamiento de las escuelas de verano públicas y privadas ya que establece condiciones de seguridad, organización y calidad.
Las municipalidades tendrán un rol preponderante en este aspecto ya que deberán controlar que se cumplan esos requisitos y, además, podrán ampliarlos, siempre bajo la jurisdicción municipal.
María José Crimi reforzó la iniciativa con el lanzamiento, en la plataforma Change.org, de un formulario para adherir a la petición legislativa "para salvar vidas", agregó.
La tragedia en la escuela de verano
El pequeño Faustino Díaz Crimi falleció en la escuela de verano del club Marista de Luján en 2025.
La investigación penal quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, que imputó a 6 personas por el delito de homicidio culposo.
Se trata de profesores, coordinadores y responsables de la empresa privada que montó la escuela de verano en el club Marista de Luján.
Se les atribuyó ese delito por negligencia e impericia respecto de las condiciones de seguridad y acompañamiento de los chicos que participaban de la escuela de verano.
En pocas palabras
- Escuelas de Verano Seguras: proyecto de ley busca mayor control municipal y registro obligatorio de escuelas de verano.
- Tragedia Familiar: iniciativa impulsada por madre tras ahogamiento de su hijo en una escuela de verano en 2025.
- Implicaciones Legales: seis personas fueron imputadas por homicidio culposo tras la investigación penal.