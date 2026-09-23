"Salvar vidas en las escuelas de verano", el plan de la mamá de un niño fallecido en 2025

Escuelas de verano controladas por los municipios

El proyecto de escuelas de verano seguras presentado por la familia de Faustino Díaz Crimi prevé la creación del Registro de Escuelas de Verano, que incluya a escuelas de verano públicas y privadas, que deberán ser inscriptas de forma obligatoria.

Se regula el funcionamiento de las escuelas de verano públicas y privadas ya que establece condiciones de seguridad, organización y calidad.

Las municipalidades tendrán un rol preponderante en este aspecto ya que deberán controlar que se cumplan esos requisitos y, además, podrán ampliarlos, siempre bajo la jurisdicción municipal.

María José Crimi reforzó la iniciativa con el lanzamiento, en la plataforma Change.org, de un formulario para adherir a la petición legislativa "para salvar vidas", agregó.

La tragedia en la escuela de verano

El pequeño Faustino Díaz Crimi falleció en la escuela de verano del club Marista de Luján en 2025.

La investigación penal quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, que imputó a 6 personas por el delito de homicidio culposo.

La tragedia del pequeño Faustino se produjo en la escuela de verano del club Marista de Luján.

Se trata de profesores, coordinadores y responsables de la empresa privada que montó la escuela de verano en el club Marista de Luján.

Se les atribuyó ese delito por negligencia e impericia respecto de las condiciones de seguridad y acompañamiento de los chicos que participaban de la escuela de verano.