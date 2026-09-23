Árbol limonero: el peligro "oculto" de colocar colillas de cigarrillo en su tierra

Históricamente, la nicotina ha funcionado como un potente repelente e insecticida natural capaz de ahuyentar plagas subterráneas, ácaros y pequeños gusanos que atacan las raíces y los brotes tiernos.

Las colillas de cigarrillo pueden ser contraproducentes para el árbol limonero.

Quienes defienden la práctica aseguran que al descomponerse en la tierra, los restos actúan como una barrera defensiva casera que frena el avance de los insectos sin necesidad de gastar en productos de agroquímicos comerciales.

La advertencia de los especialistas sobre los árboles

Sin embargo, los expertos en botánica y paisajismo alertan sobre los peligros ocultos de este método. Una colilla de cigarrillo no está compuesta únicamente por tabaco orgánico; los filtros contienen acetato de celulosa (un tipo de plástico que tarda años en degradarse) y acumulan sustancias altamente tóxicas como alquitrán y metales pesados.

Colocar estos elementos directamente en la tierra donde crece un árbol frutal puede contaminar el sustrato, alterar el pH natural, destruir los microorganismos benéficos del suelo y, a largo plazo, afectar la calidad de los limones que consumimos en la mesa familiar.