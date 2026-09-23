Árbol limonero: el peligro "oculto" de colocar colillas de cigarrillo en su tierra

Entre los métodos más comentados por los amantes de la jardinería urbana aparece una técnica tan insólita como polémica: enterrar colillas de cigarrillo en la base de un árbol limonero.
Aunque a simple vista suena contradictorio utilizar desechos de tabaco cerca de una árbol que produce frutos para el consumo, este truco casero se convirtió en tendencia en las redes sociales y foros especializados. La gran pregunta de los vecinos es qué hay de cierto en este hábito y cuáles son los riesgos reales para la salud del ejemplar.
El mito detrás de la nicotina y la tierra
La recomendación popular de sumar restos de puchos o colillas al sustrato del limonero tiene una explicación central basada en las propiedades químicas del tabaco.
Históricamente, la nicotina ha funcionado como un potente repelente e insecticida natural capaz de ahuyentar plagas subterráneas, ácaros y pequeños gusanos que atacan las raíces y los brotes tiernos.
Quienes defienden la práctica aseguran que al descomponerse en la tierra, los restos actúan como una barrera defensiva casera que frena el avance de los insectos sin necesidad de gastar en productos de agroquímicos comerciales.
La advertencia de los especialistas sobre los árboles
Sin embargo, los expertos en botánica y paisajismo alertan sobre los peligros ocultos de este método. Una colilla de cigarrillo no está compuesta únicamente por tabaco orgánico; los filtros contienen acetato de celulosa (un tipo de plástico que tarda años en degradarse) y acumulan sustancias altamente tóxicas como alquitrán y metales pesados.
Colocar estos elementos directamente en la tierra donde crece un árbol frutal puede contaminar el sustrato, alterar el pH natural, destruir los microorganismos benéficos del suelo y, a largo plazo, afectar la calidad de los limones que consumimos en la mesa familiar.
En pocas palabras
- Riesgo oculto: enterrar colillas de cigarrillo en la tierra de un limonero puede contaminar el suelo y los frutos.
- Mito popular: se cree que la nicotina de las colillas repele insectos, pero los filtros contienen plásticos y tóxicos.
- Advertencia experta: los especialistas alertan sobre la degradación del suelo y la alteración del pH por los residuos.