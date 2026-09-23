La exigencia de la Iglesia Católica por la llegada del papa León XIV a Argentina

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, reconoció que existen diferencias entre la Iglesia y el Gobierno nacional, aunque destacó el diálogo institucional que se viene manteniendo para organizar la visita. También aclaró que no está prevista una reunión del Papa con el Presidente, aunque sí habrá encuentros con funcionarios nacionales y provinciales.

Uno de los ejes destacados será el acercamiento a los sectores más vulnerables. En ese marco, el arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, Marcelo Colombo, resaltó la visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, donde el Papa tendrá contacto con personas con discapacidad y sus familias.