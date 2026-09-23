La Iglesia pidió que la visita del papa León XIV a la Argentina no sea politizada y que el Pontífice no quede ubicado “de uno u otro lado de la grieta”. El planteo fue realizado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) durante una rueda de prensa en la que se dieron detalles de la llegada del Papa, prevista para noviembre.
La exigencia de la Iglesia Católica por la llegada del papa León XIV a Argentina
La Iglesia Católica argentina estableció un claro límite para la visita del Papa León XIV: evitar cualquier tipo de politización y la neutralidad ante la "grieta"
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, reconoció que existen diferencias entre la Iglesia y el Gobierno nacional, aunque destacó el diálogo institucional que se viene manteniendo para organizar la visita. También aclaró que no está prevista una reunión del Papa con el Presidente, aunque sí habrá encuentros con funcionarios nacionales y provinciales.
Uno de los ejes destacados será el acercamiento a los sectores más vulnerables. En ese marco, el arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, Marcelo Colombo, resaltó la visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, donde el Papa tendrá contacto con personas con discapacidad y sus familias.
Desde la Iglesia plantearon que la visita debe servir para reconstruir vínculos y poner en el centro a los más vulnerables, en lugar de quedar atravesada por la disputa política. León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el 11, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.