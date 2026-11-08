En el inicio de sus actividades pastorales en la Argentina, el papa León XIV centrará su atención en el Cottolengo Don Orione de Claypole, un hogar histórico donde residen más de 400 personas con discapacidad. La elección del sitio como uno de los primeros hitos de su agenda en el país sintetiza la impronta que busca imprimir a su gestión: retomar la narrativa humanista de Francisco, actualizar la noción de justicia social para el siglo XXI y convocar a las nuevas generaciones como agentes centrales de cambio frente a los desafíos globales.
La previa de León XIV en Don Orione: su opción por los más débiles y el homenaje a Francisco
El Pontífice recorrerá el predio de Claypole donde viven más de 400 personas con discapacidad. Un gesto en sintonía con el legado de Francisco.
Nacido en Estados Unidos y con una prolongada labor pastoral forjada en Perú, Robert Francis Prevost combina su raíz agustina con una sensibilidad latinoamericana orientada a visibilizar a quienes quedan al margen. Su paso por Claypole busca poner en primer plano a las víctimas de la denominada “cultura del descarte”, interpelando a la sociedad a no desviar la mirada y a comprometerse con el cuidado de los sectores más frágiles, bajo el lema que guía su itinerario regional: “Bienvenidos todos, vayan y anuncien”.
Continuidad con Francisco y la impronta de Prevost
Durante el vuelo hacia el continente, antes de tocar tierra en Uruguay, el propio León XIV precisó el sentido íntimo de su escala argentina al definirla ante la prensa a bordo como “un homenaje a Francisco”. La visita adquiere una dimensión singular al desarrollarse en la tierra natal del pontífice argentino, quien nunca regresó a su país durante su mandato eclesiástico.
León, quien fue uno de sus colaboradores más cercanos en la Curia romana, asume ahora el desafío de proyectar esa herencia desde una identidad propia.
Quienes conocen su estilo destacan su perfil reflexivo: un líder que escucha antes de intervenir, de intervenciones concisas y directas, pero que no elude posicionamientos públicos en los debates de la época, como su decisión de concurrir a votar en las elecciones legislativas de su país natal.
La determinación de viajar a Sudamérica se mantuvo inalterable aun tras haber atravesado una intervención quirúrgica reciente para extirparle un nódulo pulmonar de 3 milímetros detectado de manera temprana.
El Cottolengo y la construcción de un mensaje fundacional
Así como en marzo de 2013 Francisco eligió la isla italiana de Lampedusa para visibilizar el drama migratorio en su primer viaje fuera de Roma, León XIV acude a Claypole en busca de su propia imagen de época.
El Pontífice se interiorizó previamente en la historia y funcionamiento del hogar institución sobre la que ya había recibido referencias directas de Francisco y dispuso expresamente recorrer las salas donde residen las personas con discapacidades más severas y desahuciados.
Fuentes del Arzobispado de Buenos Aires sitúan el paso por el Cottolengo Don Orione como el momento culminante de su itinerario pastoral en el Área Metropolitana. A través de este encuentro con quienes dependen de la asistencia y la contención cotidiana, el Papa intentará plasmar un mensaje ético y humanista orientado en especial hacia la juventud, proyectando desde el sur del conurbano bonaerense una señal de compromiso con los sectores postergados.
En pocas palabras
- Visita pastoral: el Papa León XIV iniciará su agenda en Argentina visitando el Cottolengo Don Orione de Claypole.
- Legado papal: el gesto busca retomar la narrativa humanista de Francisco y su compromiso con los más débiles.
- Mensaje a la juventud: el encuentro con personas con discapacidad pretende proyectar un mensaje de compromiso hacia los sectores postergados.