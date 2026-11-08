La previa de León XIV en Don Orione: su opción por los más débiles y el homenaje a Francisco

Prevost forjó un estrecho vínculo con Francisco en el Vaticano y definió su viaje al país como un homenaje al pontífice argentino.

León, quien fue uno de sus colaboradores más cercanos en la Curia romana, asume ahora el desafío de proyectar esa herencia desde una identidad propia.

Quienes conocen su estilo destacan su perfil reflexivo: un líder que escucha antes de intervenir, de intervenciones concisas y directas, pero que no elude posicionamientos públicos en los debates de la época, como su decisión de concurrir a votar en las elecciones legislativas de su país natal.

De origen estadounidense y trayectoria pastoral en Perú, León XIV ratificó su itinerario regional tras superar una cirugía pulmonar.

La determinación de viajar a Sudamérica se mantuvo inalterable aun tras haber atravesado una intervención quirúrgica reciente para extirparle un nódulo pulmonar de 3 milímetros detectado de manera temprana.

El Cottolengo y la construcción de un mensaje fundacional

Así como en marzo de 2013 Francisco eligió la isla italiana de Lampedusa para visibilizar el drama migratorio en su primer viaje fuera de Roma, León XIV acude a Claypole en busca de su propia imagen de época.

El Pontífice recorrerá las salas destinadas a las personas con discapacidades severas y cuadros desahuciados.

El Pontífice se interiorizó previamente en la historia y funcionamiento del hogar institución sobre la que ya había recibido referencias directas de Francisco y dispuso expresamente recorrer las salas donde residen las personas con discapacidades más severas y desahuciados.

Con una impronta marcada por su labor en Perú y su cercanía con Francisco, León XIV busca dejar en el país su propio mensaje fundacional.

Fuentes del Arzobispado de Buenos Aires sitúan el paso por el Cottolengo Don Orione como el momento culminante de su itinerario pastoral en el Área Metropolitana. A través de este encuentro con quienes dependen de la asistencia y la contención cotidiana, el Papa intentará plasmar un mensaje ético y humanista orientado en especial hacia la juventud, proyectando desde el sur del conurbano bonaerense una señal de compromiso con los sectores postergados.