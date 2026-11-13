Fuego cruzado en un San Lorenzo en crisis: la dura acusación de Insúa y la respuesta de Moretti

Insua DURÍSIMO contra Moretti. Las declaraciones completas del entrenador con el expresidente. @ESPNArgentina https://t.co/YS6erW6Yey — Mundo Azulgrana (@MundoAzulgrana) November 13, 2026

Recordó también el tenso momento vivido en la sede de Avenida La Plata, cuando socios e hinchas autoconvocados fueron a pedir explicaciones: "Nunca vi en la historia un presidente al que los hinchas le fueron a pedir explicaciones a la sede y se tuvo que tirar de palomita en un patrullero".

Además de desmentir tener un contrato exorbitante, el técnico aseguró que Moretti le adeuda 14 cuotas y le dejó un recado sobre los impuestos de 2024: "Quiero que se haga cargo el expresidente, no San Lorenzo".

La réplica de Moretti: de los descargos a un dardo sobre el ciclo del DT

La respuesta del expresidente no tardó en llegar. A través de un mensaje público difundido en su cuenta de X, Moretti eligió un tono híbrido —mezclando familiaridad y dureza— para cuestionar tanto el nivel futbolístico del equipo como las acusaciones recibidas.

"Gallego querido, duele ver a San Lorenzo así. Tendrías que hablar del equipo y las decisiones técnicas o tácticas para mejorar la campaña que hicieron, que tuvimos un desastroso 2026. Me parece que te equivocas en las declaraciones", arrancó el exmandatario.

En cuanto a los puntos más graves de la denuncia de Insúa, Moretti intentó despegarse y aseguró que él no envió el comprobante falso y culpó a un tercero "que sabe que se equivocó", afirmando que prefirió cuidar su imagen en aquel momento.

Sobre el video del dinero ratificó que se trató de una "cama organizada" y que el efectivo correspondía a una deuda personal que él mismo luego aportó a las arcas del club.

Para cerrar su descargo, el expresidente le sacó chapa a su decisión de cesarlo en su anterior ciclo y le dejó una estocada vinculada a los resultados deportivos: "Me dolió mucho tomar la decisión de despedirte el 11/04/2024, pero entendí que era lo mejor para el equipo y el tiempo me dio la razón. Clasificamos a octavos de Libertadores el 30/05/2024 con el Pipi de DT".

La contienda deja al descubierto que, más allá del fútbol, el clima político en Boedo sigue completamente convulsionado