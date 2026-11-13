Fuego cruzado en un San Lorenzo en crisis: la dura acusación de Insúa y la respuesta de Moretti

La interna política y deportiva de San Lorenzo volvió a explotar y desató un nuevo escándalo entre dos de los nombres más pesados de los últimos tiempos en el club: el entrenador e ídolo del club Rubén Darío Insúa y el expresidente Marcelo Moretti.
El ídolo y actual DT de San Lorenzo Rubén Insúa destrozó al expresidente Moretti quien le contestó en redes sociales con chicanas y un filoso dardo sobre su salida del club.
La interna política y deportiva de San Lorenzo volvió a explotar y desató un nuevo escándalo entre dos de los nombres más pesados de los últimos tiempos en el club: el entrenador e ídolo del club Rubén Darío Insúa y el expresidente Marcelo Moretti.
Lejos de mantenerse al margen del delicado presente institucional y de la campaña que calificó como "desastrosa" en este 2026, el cruce combinó reclamos económicos, reproches tácticos y las causas judiciales y políticas que marcaron el final de la gestión dirigencial.
El fuego se inició cuando Insúa, en diálogo con ESPN, salió a responderle a Moretti y utilizó su condición de socio con cuota al día para disparar munición gruesa contra el exmandatario. Sin cassette, el Gallego enumeró los hitos más escandalosos que sacudieron al club durante su administración: "Nunca en la historia de San Lorenzo pasó ver a un dirigente guardarse dinero en el saco, contratar un jugador y mandarle a un club de la Argentina un certificado de transferencia trucho", lanzó en referencia al recordado episodio en la negociación con Independiente Rivadavia por el pase de Matías Reali.
Recordó también el tenso momento vivido en la sede de Avenida La Plata, cuando socios e hinchas autoconvocados fueron a pedir explicaciones: "Nunca vi en la historia un presidente al que los hinchas le fueron a pedir explicaciones a la sede y se tuvo que tirar de palomita en un patrullero".
Además de desmentir tener un contrato exorbitante, el técnico aseguró que Moretti le adeuda 14 cuotas y le dejó un recado sobre los impuestos de 2024: "Quiero que se haga cargo el expresidente, no San Lorenzo".
La respuesta del expresidente no tardó en llegar. A través de un mensaje público difundido en su cuenta de X, Moretti eligió un tono híbrido —mezclando familiaridad y dureza— para cuestionar tanto el nivel futbolístico del equipo como las acusaciones recibidas.
"Gallego querido, duele ver a San Lorenzo así. Tendrías que hablar del equipo y las decisiones técnicas o tácticas para mejorar la campaña que hicieron, que tuvimos un desastroso 2026. Me parece que te equivocas en las declaraciones", arrancó el exmandatario.
En cuanto a los puntos más graves de la denuncia de Insúa, Moretti intentó despegarse y aseguró que él no envió el comprobante falso y culpó a un tercero "que sabe que se equivocó", afirmando que prefirió cuidar su imagen en aquel momento.
Sobre el video del dinero ratificó que se trató de una "cama organizada" y que el efectivo correspondía a una deuda personal que él mismo luego aportó a las arcas del club.
Para cerrar su descargo, el expresidente le sacó chapa a su decisión de cesarlo en su anterior ciclo y le dejó una estocada vinculada a los resultados deportivos: "Me dolió mucho tomar la decisión de despedirte el 11/04/2024, pero entendí que era lo mejor para el equipo y el tiempo me dio la razón. Clasificamos a octavos de Libertadores el 30/05/2024 con el Pipi de DT".
La contienda deja al descubierto que, más allá del fútbol, el clima político en Boedo sigue completamente convulsionado