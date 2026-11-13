River e Inter Miami jugarán un histórico amistoso en 2027 con el regreso de Messi al Monumental

El choque pondrá cara a cara a dos proyectos institucionales en plena expansión internacional: River, impulsado por la remodelación de su estadio, transformado en el escenario con mayor asistencia del fútbol mundial y el Inter Miami como la franquicia estadounidense de mayor crecimiento en los últimos años tras la llegada de Messi y otras estrellas.

Próximamente se darán a conocer los detalles sobre la venta de entradas, la transmisión televisiva y el cronograma completo de actividades a través de los canales oficiales de River e Inter Miami.

El regreso de Messi al Monumental

Para el público argentino, la cita tendrá un sabor muy especial. La presencia de Messi marcará el retorno del capitán de la Selección Argentina al césped del Monumental, un estadio que ha sido testigo de algunas de las jornadas más memorables de su carrera vistiendo la camiseta albiceleste y en el que se despidió recientemente.

Messi vs equipos argentinos