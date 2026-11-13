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Amistoso internacional

River e Inter Miami jugarán un histórico amistoso en 2027 con el regreso de Messi al Monumental

River e Inter Miami se medirán en Buenos Aires en un amistoso de pretemporada con figuras como Messi, Luis Suárez, De Paul, Casemiro, Otamendi y Thiago Almada, entre otros.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Messi volverá al Monumental.

Messi volverá al Monumental.

El regreso de Lionel Messi al país y al fútbol argentino será a comienzos de 2027 después de que el Inter Miami haya confirmado que su plantel profesional viajará a Buenos Aires para enfrentar a River en un amistoso de pretemporada programado para el 19 de enero en el Estadio Monumental.

El espectáculo, organizado por la firma COC Global y ambas instituciones, promete convocar a miles de fanáticos y reunir a varias figuras como el propio Lionel Messi, Luis Suárez, el brasileño Casemiro, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi y Thiago Almada, entre otros.

El anuncio del amistoso entre River e Inter Miami.

El anuncio del amistoso entre River e Inter Miami.

Desde la organización señalaron que la propuesta no se limitará únicamente al partido en sí mismo sino que incluirá actividades previas y experiencias pensadas para los simpatizantes de ambos clubes.

El choque pondrá cara a cara a dos proyectos institucionales en plena expansión internacional: River, impulsado por la remodelación de su estadio, transformado en el escenario con mayor asistencia del fútbol mundial y el Inter Miami como la franquicia estadounidense de mayor crecimiento en los últimos años tras la llegada de Messi y otras estrellas.

Próximamente se darán a conocer los detalles sobre la venta de entradas, la transmisión televisiva y el cronograma completo de actividades a través de los canales oficiales de River e Inter Miami.

El regreso de Messi al Monumental

Para el público argentino, la cita tendrá un sabor muy especial. La presencia de Messi marcará el retorno del capitán de la Selección Argentina al césped del Monumental, un estadio que ha sido testigo de algunas de las jornadas más memorables de su carrera vistiendo la camiseta albiceleste y en el que se despidió recientemente.

Messi vs equipos argentinos

  • Mundial de Clubes 2009: Barcelona 2 - Estudiantes 1
  • Mundial de Clubes 2015: Barcelona 3 - River 0
  • Trofeo Joan Gamper 2018: Barcelona 3 - Boca 0
  • Amistoso 2024: Intrer Miami 0 - Newell's 0

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