Ariel Holan se candidateó para ser el DT de River y los hinchas se expresaron en las redes sociales

“River significó, para mí, un momento en un rol distinto al de ser entrenador, aprendiendo mucho de Matías por el desafío que había tomado”, recordó el DT sobre aquella etapa.

Por otro lado, destacó: “En un momento tan delicado, tan delicado… Era muy difícil no encariñarse”. En diálogo con TyC Sports, al ser consultado directamente sobre si le gustaría dirigir al “Millonario”, no dudó y afirmó que se trata de una cuenta pendiente en su carrera.

Sobre como vivenció aquella etapa en la que se exigían resultados para regresar a Primera y la presión era muy alta, contó: “Yo los veía a mis compañeros y, sobre todo a Matías, con una responsabilidad y una mochila enorme. Por lo que significa River para Matías… Así, hasta último momento cortando clavos. Yo creo que los futbolistas también lo padecían mucho”.

La trayectoria de Ariel Holan

El ex técnico campeón de la Copa Sudamericana con Independiente dio sus primeros pasos como entrenador en Defensa y Justicia entre 2015 y 2016, donde dejó una buena imagen.

Luego de eso, se fue al “Rojo”, pasó por Universidad Católica de Chile, Santos de Brasil, León de México, Barcelona de Ecuador, Rosario Central y Cerro Porteño de Paraguay, su experiencia más reciente.

Además de la Sudamericana y la Suruga Bank con Independiente, también conquistó el título de Liga con Rosario Central en 2025 y una liga en Chile con la U Católica.

Sobre su experiencia previa como ayudante en River, concluyó: “River fue Harvard. Primero, Matías es una persona muy inteligente, con una pasión enorme y un amor por River tremendo. Armó un lindo cuerpo técnico, muy bien pensado desde lo conceptual”.