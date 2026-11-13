Advirtieron por cortes de tránsito en el Corredor del Oeste por los Binacionales de Ciclismo

La Municipalidad de Godoy Cruz informó que este sábado 14 se aplicarán cortes totales de tránsito sobre el Corredor del Oeste con motivo de la realización de las pruebas de ciclismo de los Juegos Binacionales.
Las restricciones afectarán la circulación vehicular en ambos sentidos (norte-sur y sur-norte) en el segmento que va desde la rotonda de intersección con calle Juan José Paso hasta calle Paraguay. El operativo comenzará a las 8 y se extenderá hasta las 14.
Seguridad para los competidores
Según precisaron desde la comuna de Godoy Cruz, el cierre total de la traza resulta indispensable para montar el circuito de carrera, garantizar el espacio necesario para el pelotón y resguardar la integridad física tanto de los ciclistas participantes como del público y los equipos técnicos que acompañan el evento.
Recomendaciones para conductores
Ante la magnitud del corte en una de las arterias principales del Gran Mendoza, las autoridades viales solicitaron a los automovilistas evitar el sector durante toda la franja horaria matutina y planificar recorridos alternativos con antelación para prevenir demoras.
Pidieron circular con precaución en las inmediaciones del perímetro afectado y acatar la señalización preventiva y las indicaciones de los agentes de tránsito apostados en cada intersección.
En pocas palabras
- Cortes de tránsito: este sábado 14 habrá interrupciones en el Corredor del Oeste de Godoy Cruz.
- Horario y tramo: los cortes regirán de 8 a 14, entre la rotonda de calle Paso y calle Paraguay.
- Motivo del operativo: se realizarán pruebas de ciclismo de los Juegos Binacionales en la zona.