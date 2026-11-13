Advirtieron por cortes de tránsito en el Corredor del Oeste por los Binacionales de Ciclismo

Las restricciones afectarán la circulación vehicular en ambos sentidos (norte-sur y sur-norte) en el segmento que va desde la rotonda de intersección con calle Juan José Paso hasta calle Paraguay. El operativo comenzará a las 8 y se extenderá hasta las 14.

El cierre vehicular entre la rotonda de calle Paso y calle Paraguay busca garantizar el espacio y la seguridad de los competidores en pista.

Seguridad para los competidores

Según precisaron desde la comuna de Godoy Cruz, el cierre total de la traza resulta indispensable para montar el circuito de carrera, garantizar el espacio necesario para el pelotón y resguardar la integridad física tanto de los ciclistas participantes como del público y los equipos técnicos que acompañan el evento.