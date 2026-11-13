La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en diciembre de 2026 los haberes de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con un incremento del 2,2%. El porcentaje responde de manera directa a la fórmula de movilidad vigente (Decreto 274/2024), que traslada todos los meses la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada dos meses atrás por el INDEC.
AUH y AUE de ANSES en diciembre de 2026: en cuánto influye el aumento del 2,2% y cuánto se cobra por hijo
Tras confirmarse el índice de inflación de octubre difundido por el INDEC, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará una suba del 2,2% en las asignaciones universales de diciembre
Al aplicarse sobre los valores vigentes de noviembre, el ajuste mejora tanto el monto mensual directo que reciben las familias en sus cuentas bancarias como el saldo acumulado que se libera una vez al año tras la presentación de los controles sanitarios y educativos.
En cuánto influye el aumento del 2,2% en la AUH y la AUE
Con la actualización de diciembre, el esquema de liquidación para las asignaciones universales registra las siguientes variaciones respecto de noviembre:
-Asignación Universal por Hijo (AUH) general: pasa de $159.611,00 a $163.122,44 brutos por menor, lo que representa una suba nominal de $3.511,44 por hijo.
- Cobro directo mensual (80%): asciende de $127.688,80 a $130.497,95 acreditados en cuenta (un incremento neto de bolsillo de $2.809,15 por hijo).
- Retención mensual acumulable (20%): sube a $32.624,49 por hijo, cifra que ANSES resguarda hasta que el titular presente la Libreta AUH con los certificados de escolaridad, vacunación y salud.
-Asignación Universal por Embarazo (AUE): se actualiza bajo la misma escala que la AUH general, alcanzando un importe total de $163.122,44 brutos. De ese monto, la titular percibe $130.497,95 de forma directa cada mes y acumula $32.624,49 que se cobran al acreditar la finalización del embarazo.
-AUH por Hijo con Discapacidad: escala de $519.704,00 a $531.137,49 brutos (una suba total de $11.433,49). Con la retención habitual del 20%, el depósito directo en mano pasa a $424.909,99 mensuales (un aumento de $9.146,79 en cuenta) y quedan $106.227,50 retenidos para el cobro anual.
Ejemplos prácticos: cuánto cobra una familia según la cantidad de hijos
Considerando únicamente el pago directo del 80% de la AUH general (sin contemplar adicionales alimentarios), los ingresos mensuales de diciembre quedan conformados de la siguiente manera:
- Familia con 1 hijo: recibe $130.497,95 directos en cuenta bancaria (sobre un bruto de $163.122,44).
- Familia con 2 hijos: percibe $260.995,90 directos en mano (sobre un bruto de $326.244,88).
- Familia con 3 hijos: cobra $391.493,85 directos en cuenta (sobre un bruto de $489.367,32).
Complemento Leche, aguinaldo y bono: qué adicionales corresponden en diciembre
Al proyectar el ingreso total de cierre de año para los titulares de AUH y AUE, conviene tener en cuenta qué refuerzos se actualizan y qué conceptos quedan excluidos:
- Aumento en el Complemento Leche (Plan de los 1000 Días): este apoyo alimentario destinado a titulares de AUE y familias con hijos de hasta 3 años también recibe el 2,2% de movilidad, subiendo de $60.203,00 a $61.527,47 mensuales por cada menor alcanzado. Se acredita de manera automática al 100%, sin retenciones.
- Sin medio aguinaldo (SAC): a diferencia de los jubilados y pensionados, los beneficiarios de AUH y AUE no perciben aguinaldo en diciembre, ya que la legislación reserva el Sueldo Anual Complementario exclusivamente para prestaciones previsionales y salarios registrados.
- Exclusión del bono de $70.000: el refuerzo extraordinario de $70.000 anunciado para diciembre alcanza únicamente a jubilaciones mínimas, PUAM y Pensiones No Contributivas (PNC), por lo que no se liquida junto con las asignaciones universales.
- Confirmación y consulta en Mi ANSES: los valores definitivos quedarán formalizados una vez que ANSES publique la resolución oficial en el Boletín Oficial y podrán verificarse con CUIL y Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES antes del inicio del cronograma de pagos de diciembre.
En pocas palabras
- AUH y AUE: Los haberes de diciembre aumentan 2,2% por la fórmula de movilidad.
- Montos: La AUH general y la AUE alcanzan $163.122,44 brutos por hijo.
- Adicionales: Se actualiza el Complemento Leche a $61.527,47; no hay aguinaldo ni bono.