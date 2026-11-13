AUH y AUE de ANSES en diciembre de 2026: en cuánto influye el aumento del 2,2% y cuánto se cobra por hijo

-Asignación Universal por Hijo (AUH) general: pasa de $159.611,00 a $163.122,44 brutos por menor, lo que representa una suba nominal de $3.511,44 por hijo.

Cobro directo mensual (80%): asciende de $127.688,80 a $130.497,95 acreditados en cuenta (un incremento neto de bolsillo de $2.809,15 por hijo).

asciende de $127.688,80 a acreditados en cuenta (un incremento neto de bolsillo de por hijo). Retención mensual acumulable (20%): sube a $32.624,49 por hijo, cifra que ANSES resguarda hasta que el titular presente la Libreta AUH con los certificados de escolaridad, vacunación y salud.

-Asignación Universal por Embarazo (AUE): se actualiza bajo la misma escala que la AUH general, alcanzando un importe total de $163.122,44 brutos. De ese monto, la titular percibe $130.497,95 de forma directa cada mes y acumula $32.624,49 que se cobran al acreditar la finalización del embarazo.

-AUH por Hijo con Discapacidad: escala de $519.704,00 a $531.137,49 brutos (una suba total de $11.433,49). Con la retención habitual del 20%, el depósito directo en mano pasa a $424.909,99 mensuales (un aumento de $9.146,79 en cuenta) y quedan $106.227,50 retenidos para el cobro anual.

Ejemplos prácticos: cuánto cobra una familia según la cantidad de hijos

Considerando únicamente el pago directo del 80% de la AUH general (sin contemplar adicionales alimentarios), los ingresos mensuales de diciembre quedan conformados de la siguiente manera:

Familia con 1 hijo: recibe $130.497,95 directos en cuenta bancaria (sobre un bruto de $163.122,44).

recibe directos en cuenta bancaria (sobre un bruto de $163.122,44). Familia con 2 hijos: percibe $260.995,90 directos en mano (sobre un bruto de $326.244,88).

percibe directos en mano (sobre un bruto de $326.244,88). Familia con 3 hijos: cobra $391.493,85 directos en cuenta (sobre un bruto de $489.367,32).

Complemento Leche, aguinaldo y bono: qué adicionales corresponden en diciembre

Al proyectar el ingreso total de cierre de año para los titulares de AUH y AUE, conviene tener en cuenta qué refuerzos se actualizan y qué conceptos quedan excluidos: