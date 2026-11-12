Durante diciembre de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquidará de forma directa la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo.
Aguinaldo de ANSES en diciembre de 2026: quiénes lo cobran y quiénes quedan excluidos
La Administración Nacional de la Seguridad Social acreditará en diciembre de 2026 la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de manera automática junto con el haber mensual
A diferencia de los salarios del sector privado, el cálculo previsional del aguinaldo de fin de año se rige por una fórmula estricta que excluye los bonos extraordinarios de emergencia. En tanto, el monto mínimo definitivo que cobrarán los beneficiarios en todo el país quedará atado al porcentaje de movilidad por inflación que el INDEC informa este jueves 12 de noviembre de 2026.
Cómo se calcula el aguinaldo de ANSES y por qué queda afuera el bono de $70.000
Para evitar confusiones al revisar el recibo de haberes digital, conviene diferenciar los parámetros legales que regulan la liquidación del complemento semestral:
- Regla del 50% sobre el haber mensual: la normativa previsional determina que cada cuota del SAC equivale exactamente a la mitad de la prestación mensual ordinaria devengada en diciembre, incorporando previamente el reajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.
- Exclusión de los refuerzos no remunerativos: el cálculo se aplica únicamente sobre las prestaciones enumeradas en el artículo 17 de la Ley 24.241. Por ese motivo, los bonos de emergencia —como el refuerzo de hasta $70.000 dispuesto mediante el Decreto 1296/2026— revisten carácter no remunerativo y no forman parte de la base de cómputo del aguinaldo.
- Liquidación proporcional por alta reciente: quienes obtuvieron el alta jubilatoria o comenzaron a cobrar su pensión durante el transcurso del segundo semestre percibirán un importe proporcional a los meses efectivamente devengados entre julio y diciembre de 2026.
Quiénes cobran el medio aguinaldo y qué prestaciones quedan excluidas
El alcance del Sueldo Anual Complementario abarca exclusivamente al universo previsional y deja al margen al esquema de asignaciones familiares y programas sociales:
- Beneficiarios alcanzados: perciben el medio aguinaldo todos los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los titulares de pensiones por fallecimiento derivadas de un trabajador o jubilado, los beneficiarios de retiros por invalidez laboral, quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) liquidadas por ANSES.
- Prestaciones excluidas del SAC: no cobran medio aguinaldo los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones familiares del sistema SUAF ni los beneficiarios de planes asistenciales como Acompañamiento Social.
Fecha y modalidad de acreditación en diciembre de 2026
El cobro del beneficio de fin de año opera de forma automática y sin gestiones administrativas previas:
- Sin inscripción ni trámites: el depósito no requiere presentar formularios, solicitar turnos ni realizar gestiones presenciales en las oficinas de ANSES.
- Depósito unificado por DNI: el organismo acredita el monto del medio aguinaldo en la misma cuenta bancaria y en la exacta fecha fijada para el pago del haber mensual de diciembre de 2026, respetando el cronograma escalonado por terminación de DNI que inicia habitualmente en la segunda semana del mes.
En pocas palabras
- Aguinaldo de ANSES: La segunda cuota se acreditará en diciembre de 2026 de forma automática.
- Cálculo previsional: Excluye bonos extraordinarios no remunerativos como el refuerzo de $70.000.
- Beneficiarios: Cobran jubilados y pensionados del SIPA, PUAM y PNC; excluye AUH, AUE y SUAF.