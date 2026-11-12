Aguinaldo de ANSES en diciembre de 2026: quiénes lo cobran y quiénes quedan excluidos

A diferencia de los salarios del sector privado, el cálculo previsional del aguinaldo de fin de año se rige por una fórmula estricta que excluye los bonos extraordinarios de emergencia. En tanto, el monto mínimo definitivo que cobrarán los beneficiarios en todo el país quedará atado al porcentaje de movilidad por inflación que el INDEC informa este jueves 12 de noviembre de 2026.

Cómo se calcula el aguinaldo de ANSES y por qué queda afuera el bono de $70.000

Para evitar confusiones al revisar el recibo de haberes digital, conviene diferenciar los parámetros legales que regulan la liquidación del complemento semestral: