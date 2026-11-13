Terminan de construir el túnel más largo de América Latina: un viaje de 7 horas pasará a durar 4

El Túnel del Toyo, cuyo nombre oficial es Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, tiene una longitud aproximada de 9.730 metros. Su construcción comenzó en 2018 y uno de sus momentos más importantes llegó en octubre de 2023, cuando los equipos que trabajaban desde ambos extremos consiguieron encontrarse bajo la montaña.

De siete horas a cuatro: el cambio que espera Colombia

Además, la nueva carretera podría favorecer el turismo y la actividad económica de las poblaciones de la región. El Túnel del Toyo no solo permitirá atravesar una montaña en menos tiempo, sino que aspira a transformar la movilidad y la conexión de una parte importante de Colombia.

Esta infraestructura forma parte de la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, un corredor diseñado para mejorar la conexión entre Medellín, el occidente de Antioquia y la región de Urabá. El proyecto incluye también numerosos puentes, túneles secundarios y nuevos tramos de carretera.

La mejora también tendrá consecuencias económicas. Urabá es una zona estratégica por su ubicación junto al mar Caribe y por el desarrollo de infraestructuras portuarias. Una conexión terrestre más rápida facilitará el transporte de productos agrícolas e industriales y acercará los mercados del interior colombiano a las rutas comerciales internacionales.