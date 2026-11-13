Se trata del Túnel del Toyo, una infraestructura de aproximadamente 9,7 kilómetros que atraviesa la cordillera Occidental de los Andes, en el departamento de Antioquia, Colombia. Considerado el túnel carretero más largo de América Latina, este proyecto busca transformar la conexión entre Medellín y la región de Urabá, en la costa del Caribe.
Terminan de construir el túnel más largo de América Latina: un viaje de 7 horas pasará a durar 4
La obra del Túnel del Toyo, el más largo de América Latina con 9.7 kilómetros, culminará pronto, impactando positivamente el turismo y el transporte de mercancías hacia la costa Caribe.
La obra permitirá reducir considerablemente los tiempos de desplazamiento. Un recorrido que actualmente puede superar las siete horas podría realizarse en aproximadamente cuatro, lo que supondría un cambio importante para los habitantes, los turistas y el transporte de mercancías.
Un túnel de casi 10 kilómetros bajo las montañas de Colombia
Aunque la excavación ya ha terminado y los dos frentes de construcción lograron encontrarse, el túnel todavía no está abierto al tráfico. Antes de su inauguración es necesario completar los trabajos de equipamiento y seguridad. La previsión oficial sitúa su entrada en funcionamiento en octubre de 2027.
El Túnel del Toyo, cuyo nombre oficial es Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, tiene una longitud aproximada de 9.730 metros. Su construcción comenzó en 2018 y uno de sus momentos más importantes llegó en octubre de 2023, cuando los equipos que trabajaban desde ambos extremos consiguieron encontrarse bajo la montaña.
De siete horas a cuatro: el cambio que espera Colombia
Además, la nueva carretera podría favorecer el turismo y la actividad económica de las poblaciones de la región. El Túnel del Toyo no solo permitirá atravesar una montaña en menos tiempo, sino que aspira a transformar la movilidad y la conexión de una parte importante de Colombia.
Esta infraestructura forma parte de la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, un corredor diseñado para mejorar la conexión entre Medellín, el occidente de Antioquia y la región de Urabá. El proyecto incluye también numerosos puentes, túneles secundarios y nuevos tramos de carretera.
La mejora también tendrá consecuencias económicas. Urabá es una zona estratégica por su ubicación junto al mar Caribe y por el desarrollo de infraestructuras portuarias. Una conexión terrestre más rápida facilitará el transporte de productos agrícolas e industriales y acercará los mercados del interior colombiano a las rutas comerciales internacionales.
En pocas palabras
- Túnel del Toyo: Finaliza la construcción del túnel carretero más largo de América Latina en Colombia.
- Reducción de tiempos: El viaje de 7 horas entre Medellín y Urabá se reducirá a 4 horas.
- Inauguración: Se espera que la obra esté operativa en octubre de 2027.