Encargan la tuneladora más grande para excavar bajo un río de Europa con una máquina de 5.000 toneladas

Lo llamativo es que no se utilizarán dos máquinas independientes. La misma tuneladora excavará primero uno de los recorridos y después será girada para comenzar el segundo. Uno de los mayores desafíos será atravesar el subsuelo situado bajo el Támesis. La excavación alcanzará profundidades de hasta 60 metros y tendrá que atravesar diferentes tipos de materiales, entre ellos arcilla y creta.

Una excavación a 60 metros de profundidad bajo el Támesis

Para afrontar estas condiciones, Herrenknecht fabricará una tuneladora de densidad variable, una tecnología que permite adaptar la presión y el funcionamiento de la máquina a los cambios geológicos y a la presencia de agua subterránea.

Por sus dimensiones, tampoco podrá transportarse completamente ensamblada. Sus componentes viajarán por barco desde Alemania hasta el puerto de Tilbury, remontando el propio río Támesis. Allí se trasladarán hasta la zona de construcción para montar la estructura.

National Highways seleccionó a Herrenknecht el 13 de julio de 2026 para fabricar el equipo. La empresa alemana también ha participado en la construcción de otras grandes infraestructuras británicas, como los túneles de la Elizabeth Line.

La tuneladora comenzará a trabajar en 2028, excavando dos túneles paralelos de aproximadamente 4,2 kilómetros cada uno. Ambos tendrán capacidad para tres carriles de circulación y formarán parte del proyecto Lower Thames Crossing, una carretera de unos 23 kilómetros que conectará Kent y Essex.

La nueva infraestructura pretende aumentar la capacidad para cruzar el Támesis al este de Londres y reducir la congestión del actual cruce de Dartford. Además, permitirá mejorar las conexiones entre los puertos del sureste de Inglaterra y otras regiones del país.