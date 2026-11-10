Encargan la tuneladora más grande para excavar bajo un río de Europa con una máquina de 5.000 toneladas

Una tuneladora de más de 5.000 toneladas pretende excavar dos túneles bajo el río Támesis. La máquina tendrá 120 metros de longitud y un diámetro de excavación de 16,4 metros, dimensiones que la convertirán en la tuneladora más grande utilizada hasta ahora en Europa.
El equipo será fabricado por la compañía alemana Herrenknecht y se destinará al proyecto Lower Thames Crossing, una nueva conexión por carretera que unirá los condados de Kent y Essex, al este de Londres.
El Río Támesis tendrá túneles con la máquina más grande de Europa
La infraestructura busca ofrecer una alternativa al cruce de Dartford, que actualmente soporta un importante volumen de tráfico. Para conseguirlo, el proyecto contempla construir dos túneles de aproximadamente 4,2 kilómetros cada uno, con tres carriles de circulación por sentido.
Lo llamativo es que no se utilizarán dos máquinas independientes. La misma tuneladora excavará primero uno de los recorridos y después será girada para comenzar el segundo. Uno de los mayores desafíos será atravesar el subsuelo situado bajo el Támesis. La excavación alcanzará profundidades de hasta 60 metros y tendrá que atravesar diferentes tipos de materiales, entre ellos arcilla y creta.
Una excavación a 60 metros de profundidad bajo el Támesis
Para afrontar estas condiciones, Herrenknecht fabricará una tuneladora de densidad variable, una tecnología que permite adaptar la presión y el funcionamiento de la máquina a los cambios geológicos y a la presencia de agua subterránea.
Por sus dimensiones, tampoco podrá transportarse completamente ensamblada. Sus componentes viajarán por barco desde Alemania hasta el puerto de Tilbury, remontando el propio río Támesis. Allí se trasladarán hasta la zona de construcción para montar la estructura.
National Highways seleccionó a Herrenknecht el 13 de julio de 2026 para fabricar el equipo. La empresa alemana también ha participado en la construcción de otras grandes infraestructuras británicas, como los túneles de la Elizabeth Line.
La tuneladora comenzará a trabajar en 2028, excavando dos túneles paralelos de aproximadamente 4,2 kilómetros cada uno. Ambos tendrán capacidad para tres carriles de circulación y formarán parte del proyecto Lower Thames Crossing, una carretera de unos 23 kilómetros que conectará Kent y Essex.
La nueva infraestructura pretende aumentar la capacidad para cruzar el Támesis al este de Londres y reducir la congestión del actual cruce de Dartford. Además, permitirá mejorar las conexiones entre los puertos del sureste de Inglaterra y otras regiones del país.
En pocas palabras
- Tuneladora europea: Excavará dos túneles de 4,2 km bajo el río Támesis.
- Infraestructura vial: El proyecto busca aliviar el tráfico en el cruce de Dartford.
- Tecnología avanzada: La máquina de 5.000 toneladas operará a hasta 60 metros de profundidad.