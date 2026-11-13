Podés salvar una vida: Mendoza prepara una jornada para homenajear a los donantes de sangre

Una jornada especial para conmemorar el Día del Donante de Sangre

Con ese objetivo, Mendoza concentrará este viernes 13 de noviembre una serie de actividades para conmemorar el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, que se recuerda cada 9 de noviembre. La propuesta incluirá una colecta en el Centro Regional de Hemoterapia, un reconocimiento a quienes sostienen este compromiso desde hace años y la inauguración de una muestra artística que busca poner en agenda otra forma de donación: la de médula ósea.

La fecha recuerda un acontecimiento fundamental para la medicina argentina. El 9 de noviembre de 1914, el doctor Luis Agote realizó la primera transfusión de sangre citratada en el país, un procedimiento que permitió evitar la coagulación de la sangre durante el proceso y abrió un camino decisivo para el desarrollo de las transfusiones modernas.

Más de un siglo después, aquel avance científico sigue teniendo un protagonista indispensable: la persona que decide donar.

Una mañana para donar sangre y transformar solidaridad en vida

La actividad central de este viernes comenzará a las 8.30 con una colecta organizada por la Asociación Traspasar en el Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en calles Garibaldi y Montecaseros, de Ciudad. La convocatoria está abierta a quienes quieran acercarse y convertirse en donantes voluntarios.

Para participar es necesario reservar un turno enviando la palabra “Turno” al WhatsApp 261 277 7926.

Más tarde, a las 12.30, tendrá lugar uno de los momentos más emotivos de la jornada: la inauguración de la muestra de diseño Punto Rojo y el reconocimiento a los donantes voluntarios que hace años acompañan con su compromiso permanente.

La exposición fue desarrollada por estudiantes de la cátedra Diseño Gráfico 3 de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. A través de sus trabajos, busca promover la donación de médula ósea y acercar esta posibilidad a la sociedad desde una mirada creativa y de concientización.

La muestra comenzó a exhibirse el 10 de noviembre en el Centro Regional de Hemoterapia y formará parte de las actividades previstas para este mes.

Donar sin esperar una urgencia

Detrás de cada transfusión hay una historia que no siempre se conoce. Puede ser la de una persona que necesita sangre para una intervención quirúrgica, la de un paciente que atraviesa una enfermedad hematológica o la de una familia que espera que alguien querido pueda recuperarse.

También puede ser la de una madre que necesita superar una complicación para volver a su casa con su bebé, o la de alguien que lucha contra una enfermedad y necesita transfusiones para continuar su tratamiento.

Por eso, el mensaje de esta campaña apunta a cambiar una costumbre todavía arraigada: acercarse a donar solamente cuando un familiar o conocido atraviesa una emergencia.

La donación voluntaria y habitual permite sostener las reservas y garantizar que la sangre esté disponible cuando alguien la necesita, sin depender de la urgencia de conseguir donantes en ese momento.

"Hoy podés ser quien salve una vida. Mañana podrías necesitar que alguien salve la tuya", es la consigna que resume la convocatoria.

No hace falta conocer a quien recibirá esa sangre. Tampoco saber su nombre o su historia. Alcanza con entender que, en algún lugar, hay alguien esperando una oportunidad para seguir adelante.

Dónde y cómo donar sangre en Mendoza

Quienes quieran sumarse pueden acercarse al Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en calles Garibaldi y Montecaseros, Ciudad de Mendoza. La atención para donantes es de lunes a viernes, de 8 a 14.30.

Para solicitar turno hay que enviar la palabra "Turno" al WhatsApp 261 277 7926. También se puede consultar el código QR disponible en las redes sociales del organismo: Instagram @crhmendoza y Facebook Centro Regional de Hemoterapia Mendoza.

Además, es posible donar en hospitales públicos y privados y participar de colectas externas organizadas por instituciones y empresas junto al Banco de Sangre.

Las organizaciones interesadas en realizar una campaña en sus propios espacios de trabajo pueden comunicarse al mismo número para recibir información sobre los requisitos.

Porque la solidaridad a veces alcanza con regalar un rato de la mañana y tomar una decisión que puede significar todo para otra persona.

Donar sangre es ofrecer una oportunidad de vida. Y esa oportunidad, alguna vez, también podría ser para nosotros o para alguien que amamos.