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Ya hay tres confirmados

Carlos Tevez confirmó a un campeón del mundo extranjero para su despedida en La Bombonera

La fiesta de despedida de Carlos Tevez va tomando forma y ahora el ex delantero confirmó a una figura de jerarquía internacional

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La despedida de Carlos Tevez promete ser histórica.

La despedida de Carlos Tevez promete ser histórica.

El próximo 20 de diciembre, La Bombonera se vestirá de gala para albergar "El Último Baile del Apache", el esperado partido despedida de Carlos Tevez. Tras haber asegurado previamente la presencia de dos emblemas del fútbol argentino como Martín Palermo y Sergio Kun Agüero, la organización del evento redobló la apuesta y confirmó a su tercera figura estelar.

El partido enfrentará a exj ugadores de Boca con un equipo conformado por los amigos de Carlitos, en un evento que promete ser inolvidable, ya que sobre el césped compartirán cancha distintas leyendas del fútbol mundial.

La gran despedida de Carlos Tevez confirmó a un nuevo invitado

En las redes sociales del ex delantero de la Selección argentina confirmaron que el tercer jugador que aseguró su presencia en la despedida es Gianluigi Buffon, arquero campeón del mundo con la selección de Italia y leyenda de la Juventus.

Carlos Tevez confirm&oacute; la presencia de Gianluigi Buffon.

Carlos Tevez confirmó la presencia de Gianluigi Buffon.

Tevez y Buffon compartieron vestuarios entre 2013 y 2015 cuando el Apache jugó en la Vecchia Signora; juntos llegaron a la final de la Champions League 2015, pero cayeron contra el Barcelona por 3 a 1 (con goles de Rakiti, Luis Suárez y Neymar para el conjunto catalán mientras que Morata había empatado transitoriamente).

Carlos Tevez comparti&oacute; equipo con el ex arquero durante tres a&ntilde;os.

Carlos Tevez compartió equipo con el ex arquero durante tres años.

De este modo, el histórico ex arquero se convierte en el tercer invitado confirmado del evento, luego de Sergio Agüero y Martín Palermo. Asimismo, se aguarda que en los próximos días estrellas de la talla de Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi también oficialicen su asistencia.

Riquelme todav&iacute;a no sabe si va a jugar en la despedida de Tevez.

Riquelme todavía no sabe si va a jugar en la despedida de Tevez.

¿Riquelme se pone los cortos para la despedida de Tevez?

En díalogo con Azz Juan Román Riquelme fue consultado por su participación en la despedida del Apache teniendo en cuenta que fue él mismo quien cedió La Bombonera para el trascendental encuentro; ante la pregunta, respondió entre risas: "No, no creo. No me puedo mover... ¿Sabés hace cuánto no juego a la pelota? Hace mucho".

"Solamente quiero la pase bien, es un momento en el cual uno tiene que poner todo a disposición. El hincha de Boca lo quiere mucho. Haremos todo lo posible para que tenga un día inolvidable", manifestó el presidente del Xeneize.

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