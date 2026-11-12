Carlos Tevez confirmó a un campeón del mundo extranjero para su despedida en La Bombonera

Carlos Tevez confirmó la presencia de Gianluigi Buffon.

Tevez y Buffon compartieron vestuarios entre 2013 y 2015 cuando el Apache jugó en la Vecchia Signora; juntos llegaron a la final de la Champions League 2015, pero cayeron contra el Barcelona por 3 a 1 (con goles de Rakiti, Luis Suárez y Neymar para el conjunto catalán mientras que Morata había empatado transitoriamente).

Carlos Tevez compartió equipo con el ex arquero durante tres años.

De este modo, el histórico ex arquero se convierte en el tercer invitado confirmado del evento, luego de Sergio Agüero y Martín Palermo. Asimismo, se aguarda que en los próximos días estrellas de la talla de Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi también oficialicen su asistencia.

Riquelme todavía no sabe si va a jugar en la despedida de Tevez.

¿Riquelme se pone los cortos para la despedida de Tevez?

En díalogo con Azz Juan Román Riquelme fue consultado por su participación en la despedida del Apache teniendo en cuenta que fue él mismo quien cedió La Bombonera para el trascendental encuentro; ante la pregunta, respondió entre risas: "No, no creo. No me puedo mover... ¿Sabés hace cuánto no juego a la pelota? Hace mucho".

"Solamente quiero la pase bien, es un momento en el cual uno tiene que poner todo a disposición. El hincha de Boca lo quiere mucho. Haremos todo lo posible para que tenga un día inolvidable", manifestó el presidente del Xeneize.