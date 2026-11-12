¿Qué necesita Independiente Rivadavia para ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores?

Hasta el momento están clasificados al certamen continental Belgrano (Campeón del Torneo Apertura 2026), Boca Juniors (ganador de la Tabla Anual), Argentinos Juniors (va a la fase de grupos) y Rosario Central (va al repechaje).

La Lepra se ilusiona con jugar la Libertadores nuevamente. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

La Lepra está cuarto en la tabla anual, por lo que si el Bicho o el Canalla son campeones del Clausura liberarían un cupo, el Azul iría a la fase previa.Para entrar a la Libertadores de manera directa, la Lepra necesita ganar el Clausura.