Independiente Rivadavia ya está clasificado a la Copa Sudamericana 2027, pero aún tiene chances de ingresar a la Libertadores y de volver a estar en el certamen continental como lo hizo en el 2026, donde tuvo un buen desempeño y llegó hasta los octavos de final.
¿Qué necesita Independiente Rivadavia para ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores?
Independiente Rivadavia está clasificado a la Copa Sudamericana 2027 y se ilusiona con ingresar a la fase de grupos de la Libertadores del próximo año
Hasta el momento están clasificados al certamen continental Belgrano (Campeón del Torneo Apertura 2026), Boca Juniors (ganador de la Tabla Anual), Argentinos Juniors (va a la fase de grupos) y Rosario Central (va al repechaje).
La Lepra está cuarto en la tabla anual, por lo que si el Bicho o el Canalla son campeones del Clausura liberarían un cupo, el Azul iría a la fase previa.Para entrar a la Libertadores de manera directa, la Lepra necesita ganar el Clausura.
Otro escenario posible para que el Azul entre directamente a la Libertadores, se daría si se liberan dos lugares y para que eso pase Boca debería ganar la Sudamericana y además que Central o Argentinos se adjudiquen el Clausura.
Los clasificados a la Libertadores y Sudamericana 2027
Copa Libertadores
- Belgrano (campeón del Apertura)
- Boca (campeón de Liga)
- Rosario Central (tabla anual)
- Argentinos Juniors (tabla anual)
- Platense, Boca o Banfield (campeón de la Copa Argentina)
- Campeón del Clausura (ya están los cruces de Octavos)
- Si Boca gana la Sudamericana y Estudiantes la Libertadores también se clasifican a la Copa Libertadores
Copa Sudamericana
- Independiente Rivadavia (57 unidades)
- Gimnasia La Plata (57)
- Vélez (56)
- River (55)
- Instituto (55)
- Lanús (50)