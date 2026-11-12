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El capitán de Godoy Cruz Diego Viera habló a pocos días de la finalísima ante Tristán Suárez

El defensor de Godoy Cruz Diego Viera se refirió a la gran chance de llegar Primera. El Tomba se medirá en la final con Tristán Suárez este domingo en la cancha de Belgrano

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Diego Viera, el capitán y referente de Godoy Cruz, habló con Diario UNO de la final ante Tristán Suárez.

Diego Viera, el capitán y referente de Godoy Cruz, habló con Diario UNO de la final ante Tristán Suárez.

Foto: Pablo González/ Prensa Godoy Cruz

Diego Viera disfruta al máximo el momento histórico que está viviendo con Godoy Cruz, ya que su equipo está a solo 90 minutos de ascender a la Liga Profesional. El paso que falta es la final ante Tristán Suárez, en el partido más importante del club de los últimos tiempos. A tres días de ese encuentro, el capitán y referente del Tomba, habló con Ovación.

El choque entre el Tomba y el Lechero se jugará el próximo domingo 15 de noviembre, desde las 17 y el escenario será la cancha de Belgrano de Córdoba.

Diego Vier marc&oacute; el segundo gol de Godoy Cruz ante Almirante Brown, el tanto que signific&oacute; el triunfo por 2 a 1 y el pasaje a la final ante Trist&aacute;n Su&aacute;rez.

Diego Vier marcó el segundo gol de Godoy Cruz ante Almirante Brown, el tanto que significó el triunfo por 2 a 1 y el pasaje a la final ante Tristán Suárez.

Diego Viera fue el héroe de Godoy Cruz en la clasificación a la final. El capitán tombino marcó el gol del triunfo épico por 2 a 1 sobre Almirante Brown el pasado sábado, en el estadio Feliciano Gambarte.

Diego Viera habló de la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez

Diego Viera describió el momento que están atravesando y dijo: "Estamos viviendo estos días con mucha ilusión y expectativas por el partido que se viene con Tristán Suárez. Sabemos lo que significa esta final para todos nosotros, para el club; el hincha de Godoy Cruz está haciendo todo lo posible para estar presente en Córdoba, es una gran motivación y responsabilidad para nosotros".

"No fue un camino fácil llegar a la final, en los momentos más complicados el grupo se fortaleció, esto se notó en todos los partidos, el equipo nunca dejó de creer y ahora tenemos un premio muy lindo que es jugar la final. Nos queda el último paso, tenemos una linda oportundad de poder hacer historia con Godoy Cruz", agregó el zaguero central.

Con respecto a Tristán Suárez, opinó: "Vamos a enfrentar a un equipo que es muy ordenado, que da mucha lucha, pelea. Nosotros nos estamos preparando de la mejor manera para poder superarlos".

Viera meti&oacute; un gran gol y le dio al Tomba la clasificaci&oacute;n a la final.

Viera metió un gran gol y le dio al Tomba la clasificación a la final.

Diego Viera habló de su vuelta a Godoy Cruz

Diego Viera volvió al Tomba tras 7 años para jugar el torneo de la Primera Nacional. El experimentado defensor de 35 años, que cuando llegó fue elegido como capitán, contó: "Cuando me llamaron para volver a Godoy Cruz, no lo dudé. Fue un lindo desafío volver a ponerme esta camiseta y además por el objetivo que tenemos en el club. En lo personal estoy muy contento de poder vivir este momento, de poder aportar mi experiencia, de llevar la cinta de capitán en esta institución que me dio mucho y lo disfruto con mi familia que siempre me acompaña".

La nota completa de Diego Viera con Diario UNO

El mensaje de Viera para los hinchas de Godoy Cruz

Diego Viera habló de los hinchas de Godoy Cruz, que coparán la cancha de Belgrano de Córdoba. "Para la gente del Tomba solamente tenemos palabras de agradecimiento por estar siempre. Nos alentaron todo el año, van a estar en la final y nosotros queremos darle una alegría a ellos para poder cumplir el objetivo y festejar todos juntos".

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