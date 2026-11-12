El capitán de Godoy Cruz Diego Viera habló a pocos días de la finalísima ante Tristán Suárez

Diego Viera habló de la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez

Diego Viera describió el momento que están atravesando y dijo: "Estamos viviendo estos días con mucha ilusión y expectativas por el partido que se viene con Tristán Suárez. Sabemos lo que significa esta final para todos nosotros, para el club; el hincha de Godoy Cruz está haciendo todo lo posible para estar presente en Córdoba, es una gran motivación y responsabilidad para nosotros".

"No fue un camino fácil llegar a la final, en los momentos más complicados el grupo se fortaleció, esto se notó en todos los partidos, el equipo nunca dejó de creer y ahora tenemos un premio muy lindo que es jugar la final. Nos queda el último paso, tenemos una linda oportundad de poder hacer historia con Godoy Cruz", agregó el zaguero central.

Con respecto a Tristán Suárez, opinó: "Vamos a enfrentar a un equipo que es muy ordenado, que da mucha lucha, pelea. Nosotros nos estamos preparando de la mejor manera para poder superarlos".

Viera metió un gran gol y le dio al Tomba la clasificación a la final.

Diego Viera habló de su vuelta a Godoy Cruz

Diego Viera volvió al Tomba tras 7 años para jugar el torneo de la Primera Nacional. El experimentado defensor de 35 años, que cuando llegó fue elegido como capitán, contó: "Cuando me llamaron para volver a Godoy Cruz, no lo dudé. Fue un lindo desafío volver a ponerme esta camiseta y además por el objetivo que tenemos en el club. En lo personal estoy muy contento de poder vivir este momento, de poder aportar mi experiencia, de llevar la cinta de capitán en esta institución que me dio mucho y lo disfruto con mi familia que siempre me acompaña".

La nota completa de Diego Viera con Diario UNO

El mensaje de Viera para los hinchas de Godoy Cruz

Diego Viera habló de los hinchas de Godoy Cruz, que coparán la cancha de Belgrano de Córdoba. "Para la gente del Tomba solamente tenemos palabras de agradecimiento por estar siempre. Nos alentaron todo el año, van a estar en la final y nosotros queremos darle una alegría a ellos para poder cumplir el objetivo y festejar todos juntos".