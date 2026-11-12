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Luto en el fútbol

Un futbolista de 22 años falleció tras sufrir un paro cardíaco en pleno entrenamiento

Un joven futbolista de 22 años falleció tras sufrir un paro cardíaco durante un entrenamiento con el Saint-Denis FC.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El mundo del fútbol está de luto.

El mundo del fútbol está de luto.

El mundo del fútbol se encuentra de luto tras el repentino fallecimiento de Wanis Honsor, un prometedor futbolista de tan solo 22 años. El joven jugador sufrió un paro cardíaco mientras se encontraba entrenando con su equipo actual, el Saint-Denis FC.

El incidente ocurrió sobre el terreno de juego, donde Honsor se desplomó abruptamente. A pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencia, quienes trabajaron en su reanimación durante aproximadamente 45 minutos, lamentablemente no fue posible salvarle la vida. La noticia ha conmocionado a la comunidad deportiva.

La trayectoria de Wanis Honsor en el fútbol

Honsor, un defensor con una trayectoria en ascenso, se había unido al Saint-Denis FC en enero de 2026. Previamente, había vestido las camisetas de otros clubes franceses como el FC Rouen 1899, UF Macon, FC Dieppe y FC Flers, dejando una huella en cada uno de ellos.

El FC Rouen 1899, club donde Honsor se formó y debutó en el primer equipo en 2023, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales lamentando profundamente su partida. La institución recordó sus 3 partidos con el primer equipo durante la temporada 2023/2024, en las que anotó un gol.

En el comunicado, el FC Rouen 1899 expresó sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos del joven deportista, destacando la tristeza que embarga a la entidad por la pérdida. La noticia ha generado un ola de mensajes de apoyo y recuerdo en el ámbito futbolístico francés e internacional.

¿Cómo recuerdan los clubes su paso deportivo?

La carrera de Wanis Honsor incluyó etapas en varios clubes franceses. Tras su paso por el FC Rouen 1899, se unió al UF Macon. Posteriormente, en enero de 2025, fichó por el FC Dieppe, para luego emprender una nueva aventura en agosto del mismo año con el FC Flers.

Finalmente, en enero de 2026, se incorporó al Saint-Denis FC, equipo con el que entrenaba al momento de sufrir el fatal incidente.

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