Un futbolista de 22 años falleció tras sufrir un paro cardíaco en pleno entrenamiento

El FC Rouen 1899, club donde Honsor se formó y debutó en el primer equipo en 2023, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales lamentando profundamente su partida. La institución recordó sus 3 partidos con el primer equipo durante la temporada 2023/2024, en las que anotó un gol.

’



Le FC Rouen 1899 a appris ce matin avec une grande tristesse le décès brutal de Wanis Honsor, victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement avec son club de Saint-Denis FC.



Formé au… pic.twitter.com/B5H1xtbMr3 — FC Rouen 1899 (@fcr1899) November 11, 2026

En el comunicado, el FC Rouen 1899 expresó sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos del joven deportista, destacando la tristeza que embarga a la entidad por la pérdida. La noticia ha generado un ola de mensajes de apoyo y recuerdo en el ámbito futbolístico francés e internacional.

¿Cómo recuerdan los clubes su paso deportivo?

La carrera de Wanis Honsor incluyó etapas en varios clubes franceses. Tras su paso por el FC Rouen 1899, se unió al UF Macon. Posteriormente, en enero de 2025, fichó por el FC Dieppe, para luego emprender una nueva aventura en agosto del mismo año con el FC Flers.

Finalmente, en enero de 2026, se incorporó al Saint-Denis FC, equipo con el que entrenaba al momento de sufrir el fatal incidente.