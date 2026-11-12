Un futbolista de 22 años falleció tras sufrir un paro cardíaco en pleno entrenamiento

El incidente ocurrió sobre el terreno de juego, donde Honsor se desplomó abruptamente. A pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencia, quienes trabajaron en su reanimación durante aproximadamente 45 minutos, lamentablemente no fue posible salvarle la vida. La noticia ha conmocionado a la comunidad deportiva.
La trayectoria de Wanis Honsor en el fútbol
Honsor, un defensor con una trayectoria en ascenso, se había unido al Saint-Denis FC en enero de 2026. Previamente, había vestido las camisetas de otros clubes franceses como el FC Rouen 1899, UF Macon, FC Dieppe y FC Flers, dejando una huella en cada uno de ellos.