El sector libertario La Púrpura toma carrera: harán un encuentro en Malargüe con empresarios, profesionales y políticos

Entre los participantes confirmados se encuentran el presidente provisional del Senado de la Nación, Bartolomé Abdala; el senador nacional por Chaco, Juan Cruz Godoy; el diputado nacional Guillermo Montenegro; y el exintendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, además de legisladores provinciales y representantes del sector productivo.

La organización está encabezada por La Púrpura Mendoza, cuyo referente provincial es la diputada Estefanía Corvalán.

Un espacio para el intercambio y la construcción de propuestas

Desde la organización señalaron que la iniciativa busca consolidar una red de vinculación entre profesionales, empresarios, jóvenes y representantes políticos que comparten una visión centrada en las ideas de la libertad como motor de progreso.

La diputada Estefanía Corvalán destacó la importancia de fortalecer la relación entre quienes emprenden, generan empleo, ejercen sus profesiones y tienen responsabilidades de representación institucional.

Según expresó, el objetivo es promover ámbitos que favorezcan la búsqueda de coincidencias y acuerdos entre distintos sectores políticos, económicos y sociales para transformar las ideas en oportunidades concretas de desarrollo.

Asimismo, remarcó el carácter federal del proyecto y la intención de continuar replicando este tipo de encuentros en diferentes provincias del país.

Homenaje al senador Juan Carlos Pagotto

Uno de los momentos centrales de la jornada será el homenaje al senador nacional Juan Carlos Pagotto, recientemente fallecido. Durante el encuentro se realizará un acto especial en el que se impondrá la denominación “Agrupación La Púrpura – Senador Nacional Dr. Juan Carlos Pagotto”, como reconocimiento a su trayectoria y a su participación en la construcción del espacio.

Uno de los momentos centrales de la jornada será el homenaje al senador nacional Juan Carlos Pagotto, recientemente fallecido.

Con esta propuesta, Malargüe será sede de una nueva instancia de integración regional que reunirá a empresarios, profesionales y dirigentes políticos en torno al debate de ideas, la articulación institucional y la generación de iniciativas para el desarrollo económico y social.