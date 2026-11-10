Para Osvaldo Sebastián Muñoz, el Día de la Tradición no empieza ni termina el 10 de noviembre. En La Estagüa, un paraje rural de Malargüe, la vida de campo marca el ritmo de todos los días. Hay que levantarse temprano, atender los animales, salir a caballo, recorrer los corrales y revisar que todo esté en orden.
Cómo es la vida de un gaucho de Malargüe que vive la tradición los 365 días del año
Osvaldo Sebastián Muñoz vive en La Estagüa. En el Día de la Tradición, su rutina no cambia demasiado: está en plena época de parición y el campo no sabe de feriados
La tradición, en su caso, no es una fecha en el calendario: es una herencia familiar y una forma de vivir.
“Mi abuelo y mi padre, Antonio Muñoz grande y Antonio Muñoz chico, siempre fueron los ejemplos a seguir. Desde niños trabajamos juntos. Ellos me enseñaron todo lo que sé y queremos seguir con lo mismo, luchándola en el campo y haciendo lo que sabemos”, cuenta Osvaldo en diálogo con Diario UNO.
Osvaldo se dedica a la ganadería junto con su familia. Es lo que le gusta y lo que sabe hacer.
En su puesto hay de todo un poco: vacas, cabras, caballos y las tareas propias de quienes viven de la cría de animales. También amansan caballos y se ocupan de los trabajos que van surgiendo. No hay una jornada idéntica a otra, aunque todas tienen un punto de partida: el corral.
“Nuestro día empieza temprano. En esta época vamos primero a darles de comer a los animales y después al corral. Terminamos de amamantar y apartar las cabras de los chivatos, y entonces uno sale a pastorear mientras otro se queda haciendo algunos quehaceres en la casa”, explica.
La jornada continúa a caballo o a pie, según lo que demande el campo.
Hay que recorrer los puestos, controlar las vacas, comprobar que los animales estén bien y, cuando hace falta, reparar un cerco o acomodar algún alambre. Son trabajos que no pueden esperar y que forman parte de una rutina que se transmite de generación en generación.
El Día de la Tradición también se vive en el campo
Este martes 10 de noviembre, mientras en distintos puntos del país se multiplican, por el Día de la Tradición, los actos, los desfiles y los homenajes a las costumbres argentinas, para Osvaldo habrá también tareas pendientes. Noviembre es una época intensa porque están en plena parición de las cabras y el trabajo se multiplica.
“En el campo es un día más, hay que hacer las tareas. En esta fecha estamos en parición, así que seguimos trabajando con las chivas y las cabras”, relata.
Eso no significa que la jornada pase inadvertida. Si las obligaciones lo permiten, hay lugar para alguna comida tradicional y un brindis. “Si se puede, hacemos un brindis al mediodía y, si no, a la noche. Es un día un poco más especial”, dice.
Osvaldo no necesita grandes discursos para explicar qué significa ser gaucho. Su historia está en lo que aprendió de su abuelo y de su padre, en los animales que cuida, en los caballos que amansa y en cada jornada que comienza antes de que el día termine de aclarar.
En La Estagüa, lejos del ruido y de los festejos organizados, la tradición sigue andando a caballo. Y para Osvaldo Muñoz, como para tantas familias rurales de Malargüe, no tiene una fecha de vencimiento: se trabaja, se aprende y se transmite todos los días.
En pocas palabras
- Osvaldo Muñoz: la vida de un gaucho de Malargüe que vive la tradición los 365 días del año.
- Tradición familiar: la herencia y forma de vivir en el campo de Osvaldo Muñoz se transmite de generación en generación.
- Día de la Tradición: para Muñoz, esta fecha es un día más de trabajo en plena época de parición de animales en el campo.