Mina Huemul: una firma canadiense prevé invertir U$S13 millones para determinar si puede volver a producir

El proyecto forma parte de Malargüe Distrito Minero Occidental I, el paquete de proyectos de exploración que la provincia aprobó en conjunto, con una única Declaración de Impacto Ambiental.

Zona de Malargüe Distrito Minero

Una junior canadiense que se financia en Wall Street

Jaguar Uranium es lo que en la industria se llama una junior: una empresa que no produce, sino que explora. Su negocio es invertir en estudios y perforaciones para demostrar que un yacimiento tiene valor, y después desarrollarlo con un socio mayor o venderlo. Como no tiene ingresos propios, se sostiene con el dinero de inversores.

La compañía se constituyó en diciembre de 2022 y tiene sus oficinas en Ontario, Canadá. En julio de 2024 compró la sociedad que tiene los derechos de Huemul y de otro proyecto de uranio en Chubut, y suma un tercer activo en Colombia. Su CEO es Steven Gold.

El 11 de febrero de 2026 salió a cotizar en el NYSE American, uno de los mercados de la bolsa de Nueva York. En esa oferta inicial vendió acciones a U$S4 cada una y recaudó U$S25 millones para financiar sus campañas. En marzo firmó además un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza.

La temporada que acaba de empezar no incluye perforaciones ni apertura de caminos. Según los expedientes, entre octubre y abril, un equipo de seis personas recorrerá el área a pie y tomará cerca de 1.000 muestras de roca y suelo a mano. Al mismo tiempo, un drone sobrevolará el terreno midiendo la radiación natural. A comienzos de 2027 se sumarán estudios geofísicos, que permiten “ver” el subsuelo desde la superficie.

Huemul es parte de Malargüe Distrito Minero Occidental en su primera tanda de proyectos. Imagen generada con IA

El plan combina herramientas que miden la radiactividad natural del terreno, propias de la búsqueda de uranio, con métodos generales de exploración que sirven también para detectar el cobre y los demás metales del yacimiento. La logística tendrá base en la ciudad de Malargüe, donde se alojará el personal.

Con esa información, la empresa armará un modelo en tres dimensiones del subsuelo y elegirá dónde perforar. La primera campaña, de septiembre a diciembre de 2027, abrirá 15 pozos que sumarán 3.000 metros, con un costo de U$S1,65 millones y unas 20 personas trabajando. Su objetivo es confirmar el mineral conocido y buscar nuevas zonas.

Si los resultados acompañan, vendrán dos campañas más grandes: 7.000 metros en 2028, con U$S3,85 millones, y 10.000 metros en 2029, con U$S5,5 millones. La propia compañía aclara que cada etapa depende de los resultados de la anterior.

La meta de 2030: saber si el cierran los números del yacimiento

Todo el plan apunta a dos documentos. El primero es un informe de recursos, previsto para abril de 2029, que establecerá cuánto mineral hay y con qué concentración. El segundo es un estudio de prefactibilidad, que la empresa espera tener en mayo de 2030.

La prefactibilidad es la primera evaluación técnica y económica seria de un proyecto. Analiza cómo se extraería y procesaría el mineral, cuánto costaría hacerlo y si los números cierran. No es todavía la decisión de construir una mina: después viene la factibilidad, un estudio más detallado, y una evaluación ambiental propia de la etapa de explotación.

Como cotiza en Estados Unidos, Jaguar hará esos informes bajo las reglas del regulador bursátil de ese país, la SEC, que fija cómo deben medirse y comunicarse los recursos de una propiedad minera. Esos números son, al mismo tiempo, la carta de presentación de la empresa ante sus inversores.

La autoridad ambiental mendocina pidió completar dos estudios antes de la primera perforación: uno sobre el agua subterránea de la zona y otro sobre las vegas, los humedales de altura presentes en el área. También solicitó completar los monitoreos de agua y aire. La empresa se comprometió a presentarlos antes de la campaña de 2027, y su plan de contingencias para emergencias en el campo ya fue aprobado.

Para Malargüe, el cronograma pone fecha a una respuesta pendiente desde hace décadas: en 2030, Huemul tendría el primer estudio que diga si su mineral puede volver a ser un negocio.