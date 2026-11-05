Minería sanjuanina: una sola actividad exporta más que toda Mendoza

Esa canasta tiene un claro protagonista: el oro representa el 97,9% de lo que San Juan vende en minerales, y Veladero aparece como el proyecto de mayor peso en el mapa exportador nacional. Suiza compra el 72,6% de esos envíos e India, el 21,1%.

Este predominio de San Juan frente a Mendoza es reciente. En el primer semestre de 2023, Mendoza exportó U$S633 millones y San Juan, U$S564 millones. Un año después, la distancia se había reducido a U$S734 millones contra U$S700 millones. En 2025 las posiciones se invirtieron con claridad: San Juan llegó a U$S1.121 millones y Mendoza se mantuvo en U$S737 millones. Desde 2023, las ventas sanjuaninas crecieron 127,4% y las mendocinas, 32,5%.

Veladero es clave en las exportaciones mineras sanjuaninas.

Un año con matices

El récord nacional, sin embargo, se explica sobre todo por otras provincias. Las exportaciones mineras de San Juan crecieron 7,1%, muy por debajo del 59,3% del país. Santa Cruz y las provincias del Noroeste, impulsadas por el oro y la plata en un caso y por el litio en el otro, aportaron más de nueve de cada diez dólares adicionales.

Septiembre también dejó un dato menos favorable. Las ventas mineras sanjuaninas cayeron 18,4% interanual, a U$S117 millones, y Mendoza exportó más que San Juan en el mes: U$S179 millones contra U$S154 millones, en cifras todavía provisorias. La ventaja sanjuanina en el total de exportaciones se redujo así del 53% en el primer semestre al 38% en los nueve meses.

Hoy, la dependencia del oro deja a la provincia atada a un solo metal. A nivel nacional, el valor exportado de oro creció 38,1% aunque las cantidades cayeron 28,9%, una señal del peso que tuvieron los precios.

El cobre, lo que viene

Ese perfil apunta a cambiar en los próximos años. San Juan proyecta al cobre como su principal mineral, con volúmenes y montos de exportación mucho mayores que los actuales, a partir de proyectos como Vicuña, que reúne Josemaría y Filo del Sol, Los Azules y El Pachón.

Con el oro como casi único producto, los minerales de San Juan ya superan todo lo que Mendoza vendió al exterior en 9 meses. El cobre es el paso que la provincia tiene por delante, aunque Mendoza también entrará en el circuito minero a partir de PSJ Cobre Mendocino.