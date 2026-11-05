Minería sanjuanina: una sola actividad exporta más que toda Mendoza

Una sola actividad de San Juan vendió este año al mundo más que toda la canasta exportadora de Mendoza, con vino, ajo y petróleo incluidos. Entre enero y septiembre, la minería sanjuanina exportó U$S1.420 millones, mientras que el total mendocino fue de U$S1.224 millones. La diferencia es del 16% y aparece en el mejor año de la historia para las exportaciones mineras argentinas.
Según la Secretaría de Minería de la Nación, el país lleva vendidos U$S6.723 millones en minerales, un 59,3% más que en el mismo período de 2025. A falta de tres meses para el cierre, la cifra ya supera en 11% lo exportado en todo el año pasado. La minería explica casi el 9% de las ventas argentinas al exterior, y gran parte de ese volumen sale de unas pocas provincias cordilleranas y patagónicas.
Oro, casi lo único
San Juan es la segunda provincia minera exportadora del país, con el 21,1% del total, detrás de Santa Cruz, que acumula U$S2.627 millones. Con los datos del INDEC, que ubican las exportaciones sanjuaninas totales en U$S1.692 millones, más de ocho de cada diez dólares que ingresan a la provincia por ventas externas provienen de la minería.
Esa canasta tiene un claro protagonista: el oro representa el 97,9% de lo que San Juan vende en minerales, y Veladero aparece como el proyecto de mayor peso en el mapa exportador nacional. Suiza compra el 72,6% de esos envíos e India, el 21,1%.
Este predominio de San Juan frente a Mendoza es reciente. En el primer semestre de 2023, Mendoza exportó U$S633 millones y San Juan, U$S564 millones. Un año después, la distancia se había reducido a U$S734 millones contra U$S700 millones. En 2025 las posiciones se invirtieron con claridad: San Juan llegó a U$S1.121 millones y Mendoza se mantuvo en U$S737 millones. Desde 2023, las ventas sanjuaninas crecieron 127,4% y las mendocinas, 32,5%.
Un año con matices
El récord nacional, sin embargo, se explica sobre todo por otras provincias. Las exportaciones mineras de San Juan crecieron 7,1%, muy por debajo del 59,3% del país. Santa Cruz y las provincias del Noroeste, impulsadas por el oro y la plata en un caso y por el litio en el otro, aportaron más de nueve de cada diez dólares adicionales.
Septiembre también dejó un dato menos favorable. Las ventas mineras sanjuaninas cayeron 18,4% interanual, a U$S117 millones, y Mendoza exportó más que San Juan en el mes: U$S179 millones contra U$S154 millones, en cifras todavía provisorias. La ventaja sanjuanina en el total de exportaciones se redujo así del 53% en el primer semestre al 38% en los nueve meses.
Hoy, la dependencia del oro deja a la provincia atada a un solo metal. A nivel nacional, el valor exportado de oro creció 38,1% aunque las cantidades cayeron 28,9%, una señal del peso que tuvieron los precios.
El cobre, lo que viene
Ese perfil apunta a cambiar en los próximos años. San Juan proyecta al cobre como su principal mineral, con volúmenes y montos de exportación mucho mayores que los actuales, a partir de proyectos como Vicuña, que reúne Josemaría y Filo del Sol, Los Azules y El Pachón.
Con el oro como casi único producto, los minerales de San Juan ya superan todo lo que Mendoza vendió al exterior en 9 meses. El cobre es el paso que la provincia tiene por delante, aunque Mendoza también entrará en el circuito minero a partir de PSJ Cobre Mendocino.
En pocas palabras
- Minería sanjuanina: superó las exportaciones de toda Mendoza entre enero y septiembre, registrando U$S1.420 millones.
- Composición: el oro representa el 97,9% de las exportaciones mineras de San Juan, con Veladero como proyecto principal.
- Proyección futura: San Juan proyecta al cobre como su próximo mineral clave, con proyectos como Vicuña y El Pachón.