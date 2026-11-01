Inteligencia artificial para definir dónde invertir en minería: el filtro que arma Mendoza

Por qué hace falta un filtro

Piña explicó el problema con un número. Explorar es la etapa más riesgosa de la minería, porque quien busca un yacimiento y no lo encuentra pierde todo lo invertido. La tasa de éxito es tan baja que “hay que invertir en 100 proyectos para que uno termine bien”. Por eso, dijo, elegir bien el proyecto resulta “trascendental”, y ahí Toronto cumple un rol central: sabe seleccionar los que llegan con mejores informes técnicos y mejor potencial geológico. Esos informes siguen reglas estrictas sobre cómo comunicar resultados, y funcionan como un primer filtro antes de que aparezca el inversor.

Mendoza ya tiene un ejemplo de cómo funciona ese camino. Argentina Metals, una empresa canadiense, llegó a la provincia a fines de 2025, compró una serie de proyectos en Malargüe y desde junio cotiza en la bolsa de Toronto para empresas mineras pequeñas. Piña la presentó como un caso de éxito porque en menos de dos años de participar en estos espacios logró salir a la bolsa y ya trabaja en el sur provincial. “Queremos que más proyectos como ese, tanto en Mendoza como en la región, ocurran”, señaló.

Ese camino, de todos modos, está pensado para empresas con espalda para salir a un mercado del exterior. La mayoría de los dueños locales de propiedades mineras no la tiene, y ese es el hueco que busca cubrir el fondo provincial.

Un fondo para que los argentinos financien exploración

El fondo se llama Impulsando Exploraciones. Está regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV), apunta a reunir entre US$2 millones y US$100 millones en dólares y está pensado para el largo plazo. La idea es que muchos inversores pongan dinero en un mismo fondo y que ese fondo lo reparta entre varios proyectos y zonas del sur provincial, para que el éxito de unos compense el fracaso de otros. Es la respuesta al “uno de cada cien” que planteó el propio Piña.

Consultado sobre cuánto le falta al mercado argentino para financiar minería, Piña recordó que algunas mineras ya consiguieron fondos en la bolsa local, como Minera Exar. La diferencia está en la etapa: una empresa que ya produce puede pedir prestado y devolver con lo que vende, mientras que un proyecto que todavía busca mineral no tiene con qué pagar. Por eso el fondo entra como socio de los proyectos. Para que eso funcione, sostuvo Piña, hace falta “una población y unas instituciones muy formadas”, como ocurre en Toronto y en Australia. “Esa va a ser nuestra punta de lanza del mercado de capitales para mostrar que desde Argentina, con argentinos, se puede financiar la exploración”, afirmó.

El Distrito Minero Norte también está considerando dentro del fondo de inversión.

El ranking de las 80 propiedades

Antes de invertir, Impulsa tiene que definir en qué. Para eso abrió una convocatoria a dueños de proyectos. Al principio estaba limitada a proyectos de Malargüe con aprobación ambiental, y después se amplió a los distritos de Malargüe y Mendoza Norte, con un plazo que se extendió hasta el 11 de septiembre. Así se llegó a las 80 propiedades.

La evaluación está a cargo de la consultora geológica G21, que según Piña permite ordenar zonas, proyectos y propiedades para identificar los que tienen más probabilidades de éxito. La herramienta usa inteligencia artificial y combina datos geológicos históricos del país con la información que aportaron los propios dueños. Piña aclaró que no reemplaza las reglas internacionales de evaluación, sino que es una inversión de Impulsa para detectar los proyectos con mayor potencial. Sobre ese ranking se armará el plan de negocios del fondo.

El trabajo deja además algo que Mendoza no tenía: un mapa ordenado de su geología, armado con un mismo criterio sobre decenas de propiedades que hasta ahora se evaluaban cada una por su cuenta.

Lo que resta para el lanzamiento

Lo que falta es la aprobación oficial. Cuando la provincia presentó el fondo en la feria minera más grande del mundo, en Toronto, en marzo, la aprobación de la CNV estaba prevista para el primer semestre del año. A fines de octubre, Piña indicó que llegaría pronto y explicó que todo el sistema necesita tiempo para adaptarse: “Los mercados se tienen que adaptar, los reguladores se tienen que adaptar, es un proceso madurativo, va paso a paso”.

Mientras tanto, la provincia sostiene su agenda de vínculos con inversores. El Finance Day forma parte del Puente Andino, una iniciativa que Mendoza impulsa junto a la Bolsa de Toronto y la bolsa argentina para conectar proyectos de la región con capital internacional, y por la que ya pasaron más de 100 proyectos. Piña anticipó que en abril habrá una nueva conferencia de gran escala y que la Cumbre Minera Sostenible de noviembre sumará actividades de formación sobre cómo se financia la minería.