Minería: por qué la compra de una concentradora es un paso clave para Uspallata

El cobre, uno de los minerales clave para la transición energética.

Dónde el mineral se convierte en un producto de exportación

Dentro de todo el circuito que considera a la concentradora, y en una explicación resumida, se tritura y muele el mineral hasta reducir la roca que contiene el metal. Luego pasa por otro circuito de celdas con agua y reactivos en la flotación. Las partículas de cobre se adhieren a burbujas de aire, suben a la superficie y se separan del resto.

El informe de impacto ambiental de PSJ prevé procesar 157 millones de toneladas de mineral durante 16 años, con hasta 0,83% de cobre. La planta las transformará en 2,4 millones de toneladas de concentrado, con un contenido promedio de casi 27%.

La precisión de este proceso influye en todo el negocio. Moler el mineral hasta el tamaño correcto, por ejemplo, ayuda a recuperar más cobre y a obtener un concentrado de mejor calidad.

La compra de la concentradora de PSJ marca un hito técnico para la minería en Uspallata.

Más capacidad con la misma agua

La principal novedad técnica es el filtrado de relaves, el material que queda después de separar el cobre. Este sistema les quita humedad y recupera una mayor parte del agua para volver a usarla en el proceso.

De acuerdo con los estudios que son parte de la factibilidad, el cambio permitirá procesar hasta 42.000 toneladas diarias de mineral con los mismos 141 litros por segundo ya aprobados.

Al tener menos humedad, los relaves filtrados también serán más fáciles de compactar y disponer en el depósito. En Uspallata, donde el agua ocupa un lugar central en la conversación sobre el proyecto, esta tecnología es una de las definiciones más relevantes del acuerdo.

Quién es Metso y cómo es su mercado

La compañía actual tiene sede en Finlandia y surgió en 2020 de la unión de Outotec y Metso Minerals. Está presente en cerca de 50 países y cuenta con aproximadamente 18.000 profesionales.

Lidera un mercado de pocos grandes jugadores. En 2024 facturó unos U$S5.300 millones, por encima de los U$S3.350 millones de la escocesa Weir Group, mientras que la danesa FLSmidth apuntaba a superar los U$S2.300 millones. El cobre es su gran apuesta: representa 40% de sus ventas en minería.

Entre sus trabajos recientes figuran contratos para la expansión de Lumwana, de Barrick, en Zambia, por unos 70 millones de euros, y para el proyecto Julong, en el Tíbet, a 5.300 metros de altura. En Grecia, provee filtros para acopiar con menos humedad los relaves de Skouries, una tecnología elegida para ocupar menos espacio y reutilizar más agua.

La empresa también está ampliando su presencia en Argentina. En mayo anunció una expansión de sus operaciones en el país, con una nueva oficina y foco en San Juan.

Con este acuerdo, PSJ avanza en la definición técnica de la futura operación. El próximo paso será transformarlo en un contrato definitivo con Metso para el suministro de la planta.