PSJ Cobre Mendocino acordó con la finlandesa Metso la compra de su planta concentradora

PSJ Cobre Mendocino proyecta producir 75.000 toneladas anuales de cobre fino en sus primeros 4 años, además de oro y plata, con una inversión cercana a US$800 millones y una vida útil de 16 años.

Qué incluye el acuerdo

La firma contempla el suministro integral de la planta, con equipos para las distintas etapas de tratamiento del mineral. Incluirá sistemas de flotación y de filtrado de colas, una incorporación que la empresa presenta como una evolución del diseño técnico de PSJ.

Con esa optimización, el proyecto podrá procesar hasta 42.000 toneladas diarias de mineral. Mantendrá los 141 litros por segundo de agua ya aprobados, además de la disposición general de las instalaciones y la superficie evaluada. El depósito de colas fue diseñado por Knight Piésold.

La firma

Fabián Gregorio, presidente de PSJ Cobre Mendocino, afirmó que la incorporación de Metso como proveedor estratégico “constituye un avance significativo” para el proyecto y fortalece su desarrollo técnico.

La firma también contó con la participación del CEO, Marcelo Avecilla, y de los inversores Enrique Gatti y Pavel Ermolaeff. Por Metso estuvieron Fernando Samanez, Hannele Vuorimies, Einari Ojala, Felipe Viguera, Gabriel Peroni y Tatu Vierma.

PSJ proyecta iniciar la construcción de la mina en Uspallata en el primer semestre de 2027.

El lugar de PSJ en el cobre argentino

La Argentina no produce cobre desde 2018, cuando cerró Bajo de la Alumbrera. PSJ busca ser el proyecto que reactive esa producción en el país, y la compañía lo presenta como el primero de cobre que entrará en producción.

La factibilidad reforzó la actividad del proyecto en Uspallata. Este año, la compañía informó la participación de más de 300 profesionales y una inversión estimada en US$15 millones para estudios técnicos, que incluyen campañas de perforación destinadas a aumentar la información sobre sectores ya explorados del yacimiento.

PSJ también fue el primer proyecto mendocino aprobado para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En paralelo, la compañía se fijó como objetivo que al menos el 90% de sus contratos se realicen con empresas mendocinas, salvo en algunas especialidades nuevas para la provincia.