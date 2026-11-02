San Romeleo tiene aval ambiental: los requisitos que debe cumplir para sacar óxido de cobre en Malargüe

San Romeleo tendrá que cumplir con obligaciones antes de iniciar actividades y durante las distintas etapas del emprendimiento.

Qué aprobó la ley de Cobre San Romeleo

El texto ratifica la declaración otorgada por la Resolución Conjunta 600/2026 de la Dirección de Minería y 74/2026 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental. Ese documento, incorporado como anexo, define las condiciones ambientales del desarrollo.

Entre ellas figura la actualización de la declaración como máximo cada 2 años. Si se producen hechos nuevos antes de ese plazo, también deberá revisarse conforme a la legislación ambiental. La empresa deberá incorporar en las actualizaciones las modificaciones técnicas que surjan con el avance del proyecto.

El agua y los controles que deberá cumplir San Romeleo

Antes del inicio de cualquier actividad, la empresa deberá presentar una línea de base ambiental que incluya un protocolo de rescate y relocalización de fauna menor y un plan de tránsito que contemple su protección.

En la etapa previa a la construcción tendrá que tramitar y obtener el permiso de uso de agua del Departamento General de Irrigación, con el detalle del volumen previsto para el proyecto.

La declaración exige además documentación de ingeniería sobre instalaciones como la pileta de mineral agotado, el dique de colas y las escombreras, junto con medidas de impermeabilización, prevención de derrames y evaluación de riesgos.

En la etapa previa a la construcción tendrá que tramitar y obtener el permiso de uso de agua del Departamento General de Irrigación.

Los controles no se limitan a la documentación inicial. La compañía deberá presentar un plan de monitoreo de agua, suelo, aire, flora y fauna, y garantizar el acceso sin aviso previo de las autoridades competentes. Los incidentes deberán comunicarse de inmediato y, como máximo, dentro de las 12 horas de ocurridos.

El vínculo del cobre con la vitivinicultura mendocina

Como informó Diario UNO el 21 de octubre, San Romeleo se ubica en Puesto Aguas de Isaac, en el distrito Río Barrancas, a unos 160 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe. Su objetivo productivo está vinculado con la obtención de óxido de cobre, materia prima para elaborar sulfato de cobre utilizado en la agricultura y la vitivinicultura.

Al celebrar la aprobación legislativa, Alfredo Cornejo presentó el proyecto como una oportunidad para sustituir importaciones y vincular la minería con la producción agrícola.

La novedad de este lunes es la publicación de esa ratificación y de sus condiciones. Para el avance concreto del emprendimiento, la declaración mantiene exigibles los permisos, estudios y controles correspondientes a cada etapa.