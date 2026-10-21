El cobre es sin dudas la estrella de la minería en Mendoza. La afirmación no es caprichosa, luego de que la Legislatura aprobara el proyecto San Romeleo, que promete producir durante al menos 20 años sulfato de cobre utilizado como fungicida en la vitivinicultura y el propio gobernador Alfredo Cornejo destacó.
Cornejo destacó al proyecto de cobre San Romeleo: "Un paso adelante para sustituir importaciones"
La Legislatura avaló el Impacto Ambiental del proyecto para extraer cobre en Malargüe. San Romeleo apunta a producir un insumo clave para la vitivinicultura
"Mendoza podrá producir un insumo clave para la agricultura, reducir costos y mejorar la competitividad de nuestros productores. Con la aprobación de San Romeleo, damos un paso adelante para sustituir importaciones de óxido de cobre, materia prima para elaborar sulfato, que se importa en un 80%", afirmó Cornejo a través de su cuenta de X.
El proyecto Cobre San Romeleo entró y salió de la Legislatura en menos de un mes. Se divide en dos escalas o componentes dentro de la misma propiedad: la explotación de óxidos (pequeña minería para sulfato de cobre) y la exploración en profundidad (identificada como el proyecto N.º 68 dentro del Malargüe Distrito Minero Occidental III).
Características del proyecto
Luego de CSJ Cobre Mendoza y varias decenas de pequeñas iniciativas, San Romeleo apunta a convertirse en proveedor de la vitivinicultura. El óxido de cobre es el insumo principal para elaborar sulfato, uno de los fungicidas más utilizados para el tratamiento contra enfermedades como peronóspora y oidio.
El yacimiento está en Puesto Aguas de Isaac (Quebrada de San Romeleo, distrito Río Barrancas), unos 160 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe. Y la inversión comprometida por sus responsables, LABSA SA y Arex Mining S.A., es de U$S3 millones.
Para Cornejo "la inversión permitirá integrar la minería con nuestra producción agrícola, generar valor y avanzar hacia una economía más competitiva, con mayor producción y empleo".