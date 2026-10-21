Cornejo destacó al proyecto de cobre San Romeleo: "Un paso adelante para sustituir importaciones"

"Mendoza podrá producir un insumo clave para la agricultura, reducir costos y mejorar la competitividad de nuestros productores. Con la aprobación de San Romeleo, damos un paso adelante para sustituir importaciones de óxido de cobre, materia prima para elaborar sulfato, que se importa en un 80%", afirmó Cornejo a través de su cuenta de X.

El proyecto Cobre San Romeleo entró y salió de la Legislatura en menos de un mes. Se divide en dos escalas o componentes dentro de la misma propiedad: la explotación de óxidos (pequeña minería para sulfato de cobre) y la exploración en profundidad (identificada como el proyecto N.º 68 dentro del Malargüe Distrito Minero Occidental III).