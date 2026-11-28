Codelco (Andina y El Teniente): Publica sus ofertas en su portal oficial de empleo y advierte que esa web y su cuenta de LinkedIn son sus únicos canales oficiales para postularse.

Publica sus ofertas en su portal oficial de empleo y advierte que esa web y su cuenta de LinkedIn son sus únicos canales oficiales para postularse. Anglo American (Los Bronces): Centraliza sus vacantes en su portal global de empleo, desde donde se filtran las búsquedas correspondientes a Chile.

Centraliza sus vacantes en su portal global de empleo, desde donde se filtran las búsquedas correspondientes a Chile. Empresas contratistas: Difunden convocatorias tanto en sus propios sitios web como en bolsas y portales de empleo de Chile.

Difunden convocatorias tanto en sus propios sitios web como en bolsas y portales de empleo de Chile. Panorama general del sector: El portal Con tu Talento, de la red Compromiso Minero, reúne avisos laborales de empresas mineras e instancias de formación vinculadas a la industria.

Los oficios con mayor demanda hasta 2034

De los 7.625 puestos estimados para la zona central, unos 460 corresponden a proyectos en desarrollo y el resto al recambio en operaciones en marcha, en un contexto donde la participación juvenil cayó del 9,2% en 2014 al 3,6% en 2024.

Cerca del 45% de la demanda total se concentra en cuatro especialidades:

Mantenedores mecánicos: 1.503 puestos proyectados.

1.503 puestos proyectados. Operadores de camiones, palas y otros equipos móviles: 778 puestos.

778 puestos. Profesionales de mantenimiento: 598 puestos.

598 puestos. Mantenedores eléctricos: 528 puestos.

Nuevas exigencias tecnológicas y el espejo en Mendoza

La operación en la zona central incorpora automatización y control remoto: la flota de camiones autónomos podría pasar de 26 a 48 unidades en el período y allí se concentra el 77% de quienes trabajan en centros integrados de operación (8 de los 15 que existen en Chile). Por eso, el recambio exige además conocimientos de automatización, herramientas digitales y supervisión de procesos.

Para Mendoza —que impulsa proyectos como PSJ Cobre Mendocino y exploraciones en el sur sobre la misma cordillera—, el informe muestra que formar técnicos lleva años y que la capacitación vinculada a mantenimiento y operación es clave para cubrir los perfiles que demandará la actividad.