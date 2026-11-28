Las minas de cobre ubicadas del otro lado de la cordillera, frente a Mendoza, proyectan sumar 7.625 trabajadores directos hasta 2034, según el capítulo regional del Estudio de Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena 2025-2034 elaborado por el Consejo Minero y Fundación Chile.
Cómo postularse a uno de los 7.625 empleos en las minas de cobre frente a Mendoza y qué oficios se buscan
Las minas de cobre de la zona central de Chile proyectan 7.625 puestos directos hasta 2034 —sobre todo por jubilaciones— y publican convocatorias en canales oficiales de Codelco, Anglo American, contratistas y portales del sector
La cifra abarca puestos en las operaciones mineras y en empresas contratistas en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins —donde operan Andina y El Teniente, de Codelco, y Los Bronces, de Anglo American—, sin contar el empleo indirecto, y responde en un 94% al reemplazo de trabajadores que llegan a la edad de jubilación.
Cómo inscribirse y dónde revisar las vacantes
Aunque la proyección se extiende hasta 2034, las compañías mineras y sus contratistas mantienen búsquedas abiertas de forma continua, según el informe del periodista Edwards Gajardo, y exigen respetar los canales formales de postulación, experiencia en faena, licencias profesionales y turnos rotativos según el cargo.
- Codelco (Andina y El Teniente): Publica sus ofertas en su portal oficial de empleo y advierte que esa web y su cuenta de LinkedIn son sus únicos canales oficiales para postularse.
- Anglo American (Los Bronces): Centraliza sus vacantes en su portal global de empleo, desde donde se filtran las búsquedas correspondientes a Chile.
- Empresas contratistas: Difunden convocatorias tanto en sus propios sitios web como en bolsas y portales de empleo de Chile.
- Panorama general del sector: El portal Con tu Talento, de la red Compromiso Minero, reúne avisos laborales de empresas mineras e instancias de formación vinculadas a la industria.
Los oficios con mayor demanda hasta 2034
De los 7.625 puestos estimados para la zona central, unos 460 corresponden a proyectos en desarrollo y el resto al recambio en operaciones en marcha, en un contexto donde la participación juvenil cayó del 9,2% en 2014 al 3,6% en 2024.
Cerca del 45% de la demanda total se concentra en cuatro especialidades:
- Mantenedores mecánicos: 1.503 puestos proyectados.
- Operadores de camiones, palas y otros equipos móviles: 778 puestos.
- Profesionales de mantenimiento: 598 puestos.
- Mantenedores eléctricos: 528 puestos.
Nuevas exigencias tecnológicas y el espejo en Mendoza
La operación en la zona central incorpora automatización y control remoto: la flota de camiones autónomos podría pasar de 26 a 48 unidades en el período y allí se concentra el 77% de quienes trabajan en centros integrados de operación (8 de los 15 que existen en Chile). Por eso, el recambio exige además conocimientos de automatización, herramientas digitales y supervisión de procesos.
Para Mendoza —que impulsa proyectos como PSJ Cobre Mendocino y exploraciones en el sur sobre la misma cordillera—, el informe muestra que formar técnicos lleva años y que la capacitación vinculada a mantenimiento y operación es clave para cubrir los perfiles que demandará la actividad.
En pocas palabras
- Minería de cobre: Proyectan 7.625 puestos directos en Chile hasta 2034, mayormente por jubilaciones.
- Vacantes disponibles: Empresas como Codelco y Anglo American publican ofertas en sus portales oficiales y LinkedIn.
- Oficios demandados: Buscan principalmente mantenedores mecánicos y eléctricos, y operadores de equipos móviles.