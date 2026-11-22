El gobernador de Mendoza durante la Cumbre de Minería Sostenible 2026. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Lo que significa la llegada de las grandes

BHP es la minera más grande del mundo y la mayor productora de cobre. Firmó con Impulsa Mendoza, la empresa minera de la provincia, el contrato para explorar El Seguro, en Malargüe, que se suma a su sociedad con Kobrea Exploration.

Teck, una minera canadiense que por sí sola todavía no está entre las compañías más grandes del planeta, está en pleno proceso de fusión con Anglo American, y esa operación puede ponerla en otro escalón de la minería mundial. Su ingreso es a través de Barroso-Montura, unas 13.500 hectáreas en la cordillera de San Rafael que le compró a la mendocina Minera Agaucu, en la misma franja geológica donde del lado chileno opera El Teniente.

Las dos llegadas tienen algo en común: ninguna de las dos empresas entra a un proyecto avanzado. Barroso-Montura no tuvo campañas recientes y Teck todavía no puede perforar, porque primero tiene que obtener una declaración de impacto ambiental ratificada por la Legislatura. Que compañías de este tamaño acepten el riesgo de una etapa tan inicial muestra que la geología mendocina y sus reglas de juego ya entraron en el radar de la primera línea de la industria. Ese es el valor de los anuncios: más que metros o dólares inmediatos, la confianza de quienes mejor conocen el negocio.

Esa señal, sin embargo, tiene un límite que conviene no perder de vista.

René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP para América Latina, durante la cumbre en Mendoza. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

La gran mayoría de los descubrimientos es de las junior

Aunque las grandes aparecen cada vez más temprano, el esquema global de la exploración sigue empujado en su mayoría por las empresas de menor tamaño, las llamadas junior.

Son ellas las que asumen el riesgo de buscar, las que pagan los fracasos y las que, cuando obtienen resultados, atraen a las grandes. Consolidar la exploración en Mendoza depende menos de que lleguen más nombres de primera línea que de que haya muchas exploradoras trabajando, porque de ahí salen los descubrimientos que después buscan las majors.

El sur provincial lo muestra. BHP no llegó a Malargüe por su cuenta, sino asociándose con Kobrea, una exploradora canadiense que ya estaba en el distrito y que va a perforar 5.000 metros en Cuprum y El Destino durante el próximo verano, con una inversión estimada de entre U$S3 millones y 3,5 millones. En la misma línea, Jaguar Uranium en Huemul y Argentina Metals en Las Estrellas prevén inversiones por U$S2 millones.

Todas salen de Malargüe Distrito Minero Occidental, que suma 61 proyectos con declaración ambiental ratificada por ley y otros 68 en evaluación. La cartera existe, pero para convertirla en metros perforados las exploradoras necesitan lo que más les cuesta conseguir: dinero para dar los primeros pasos.

Financiar el comienzo

En ese punto la cumbre dejó uno de sus anuncios más relevantes, aunque fue de los menos ruidosos. BHP presentó Xplor, su programa para financiar y acompañar a empresas de exploración que recién empiezan, que este año sumó a diez compañías, su grupo más grande hasta ahora.

Que la minera más grande del mundo sostenga un programa así confirma que la propia industria sabe que los descubrimientos nacen en las etapas tempranas y en manos de empresas chicas. Para Mendoza, donde casi todos los proyectos están en esa fase, Xplor apunta a su principal problema.

Andrés Castillo, gerente de exploraciones de Teck para Argentina y Chile. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

El financiamiento de la exploración atravesó también la agenda, con un panel de analistas canadienses sobre cómo se arma el capital para explorar, un curso sobre el financiamiento a lo largo de la vida de un proyecto y una mesa con Citi, UBS y Deutsche Bank.

El gobernador Alfredo Cornejo lo llevó a su discurso de apertura con dos herramientas. Una es Puente Andino, una iniciativa de Impulsa Mendoza con la Bolsa de Toronto, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y la Bolsa de Comercio de Mendoza para acercar los proyectos a los inversores. La otra es un fondo común de inversión cerrado para minería, que ya recibió propuestas vinculadas con 83 propiedades. El planteo de que Mendoza se convierta en un centro financiero regional parte del mismo diagnóstico: sin capital para las primeras etapas, la cartera exploratoria no avanza.

Consolidar la exploración no se limita al cobre, y el anuncio con más impacto local fue de oro.

Don Sixto y la 7.722

Patagonia Gold, una compañía de raíces argentinas que ya produce oro en Río Negro, acordó comprarle a Pan American Silver el proyecto Don Sixto, en Agua Escondida, Malargüe, por U$S14,5 millones entre pagos inmediatos, diferidos y condicionados. El yacimiento quedó paralizado en 2007, tras la sanción de la Ley 7.722, que restringe el uso de cianuro y otras sustancias químicas en los procesos mineros.

El regreso de Don Sixto a la exploración implica, de una u otra manera, empezar a discutir los alcances de la normativa vigente en Mendoza. Esa discusión tiene que darse con calma, de manera técnica y en función de la minería actual, de sus procesos y de la tecnología disponible hoy, que no es la de hace casi veinte años. El tiempo juega a favor. La exploración es un proceso lento y, aunque hay información previa sobre el yacimiento, Patagonia Gold tiene mucho trabajo por delante antes de pensar en una explotación, algo que lleva años. Cornejo anunció que la empresa se comprometió a buscar procesos ajustados con la normativa mendocina, lo que deja abierto un camino para que el debate avance sin apuro y sobre bases técnicas.

La cumbre deja así una agenda para después de PSJ que va más allá de celebrar los nombres que llegaron: multiplicar las exploradoras que hacen los descubrimientos, financiar sus primeros pasos y darle a la discusión sobre el oro, el tiempo y el rigor técnico que necesita.