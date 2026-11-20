José Pablo Domínguez (con el micrófono), gerente general para Sudamérica de ME Elecmetal, en Mendoza. Foto: Prensa de Gobierno

Domínguez también es vicepresidente de Aprimin, la asociación que reúne a los proveedores industriales de la minería chilena, y en esa doble condición recorrió la provincia. Se llevó una imagen positiva: "Estoy gratamente impresionado, creo que el avance es muy rápido", dijo.

Destacó el respaldo político a nivel nacional y provincial y el interés que encontró en desarrollar proveedores y capacitar personas, porque según dijo la minería "tiene que transformar la vida de las personas y ayudarnos a resolver la brecha que como país todavía tenemos, en pobreza, en educación".

Que un proveedor dé el salto al exterior no depende solo de su capacidad. También influyen las reglas con que las mineras eligen a quienes las abastecen, y ahí apunta buena parte del trabajo de Aprimin.

Una misma regla para todas las minas

Aprimin trabaja desde hace años para que las mineras unifiquen lo que les exigen a sus proveedores, con un objetivo concreto: "Que un proveedor se pueda mover entre una minera en el norte y una minera en el sur con las mismas personas, con los mismos equipos".

Domínguez sostiene que llevar ese esquema a la Argentina daría a los proveedores locales un acceso muy valioso al mercado chileno, que es abierto y donde compiten empresas de Finlandia, Dinamarca o China. La idea es sumar después a Brasil y Perú.

Esa apertura lleva directamente a uno de los debates que más se escuchan en Mendoza cada vez que se habla de minería.

Foto: gentileza Elecmetal

El debate del compre local

En Chile no existe la obligación de que las mineras contraten empresas locales. Domínguez reconoce que la preocupación detrás de esas exigencias "es válida", pero advierte sobre el riesgo de imponerlas: "Si lo tratamos de forzar, eso va a ser un desincentivo para la inversión en minería".

Su argumento es que la escala de las compras de una mina grande deja lugar para muchos proveedores y que la propia industria, por conveniencia, termina usando "mucho el suministro local".

Minería y vino, dos negocios que se compensan

El caso de Elecmetal tiene otro rasgo que lo vuelve particular para Mendoza. El grupo es dueño de bodega Doña Paula, en Mendoza, y de Viña Santa Rita, en Chile.

Domínguez no plantea la convivencia entre minería y vitivinicultura como una discusión ambiental, sino como una decisión de negocios. Son, dijo, "dos mundos que pasan por ciclos de negocio diferentes". Y lo explicó así: estar en la minería ayuda al grupo a atravesar los años malos del vino y, en algún momento, los años buenos del vino pueden ayudar a pasar los malos de la minería.

Para un proveedor mendocino, el ejemplo deja una lección que va más allá de la molienda: crecer con la minería no obliga a abandonar lo que ya se sabe hacer, y tener los dos negocios puede ser lo que sostenga a la empresa cuando a uno de ellos le toque un mal ciclo.