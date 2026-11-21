Ese flujo constante hacia los puertos ingleses planteaba un problema que no tenía que ver con la mina, sino con el tiempo.

Según Dyszel, el mercado se creó a partir del auge del consumo, “porque se necesitaba fijar cuánto iría a costarle al consumidor el cobre que llegara embarcado desde los puertos de Chile hacia los puertos ingleses”. La dificultad era la distancia: “El tiempo de navegación en ese momento era de tres meses”. Entre la salida del barco y su llegada, el precio podía cambiar, y ni el productor ni el comprador sabían cuánto valdría la carga al desembarcar. La apertura del canal de Suez, en 1869, sumó otro metal al mismo calendario: el estaño que llegaba desde Malasia empezó a tardar también unos tres meses, y los dos quedaron sincronizados en ese plazo. Para resolver esa incertidumbre hacía falta que la información viajara más rápido que la mercadería.

El precio del cobre en el mundo se sigue acordando en la LME.

Un aviso de cobre por un cable de cobre

“No existía WhatsApp, no existía el teléfono internacional, no existía el télex ni el fax, pero sí existía el telégrafo”, describe Dyszel, y cuenta que en sus cursos hay asistentes jóvenes que solo conocen esa “maquinita con la que se transmitían letras a través de pulsos” por haberla visto en una película: “Te juro que hay veces que la mitad no sabe lo que es”. El mensaje cruzaba el océano gracias al “cableado de cobre bajo el océano que unía América con Inglaterra”. El aviso de que salía un barco con cobre viajaba, literalmente, por un cable hecho del mismo metal que se estaba vendiendo.

Con el telegrama recibido, “en Londres se ponían de acuerdo el representante del consumidor con el representante del productor chileno para cuánto se iba a pagar el cobre para esa fecha futura, que eran tres meses, cuando el barco llegara”. Así se fijaba un precio para una entrega que todavía no existía, “y ahí se comienza con el concepto”, resume Dyszel, aunque aclara que la idea tiene raíces mucho más antiguas: “Tenemos antecedentes de más de mil años en donde participantes de un mercado se juntan para fijar el precio de un producto que todavía no está, para una fecha futura”.

Lo que quedó de aquel barco

Casi un siglo y medio después, el calendario del barco chileno sigue marcando el mercado. Como herencia de aquel origen, el contrato a tres meses es todavía el más operado del LME y la referencia del precio del cobre, aunque hoy los plazos llegan a más de diez años.

El peso de Londres creció con el tiempo. En 1966, Chile, Zambia y la mayoría de los países productores dejaron de vender su cobre a precios fijos y empezaron a tomar la cotización del LME como referencia. Y la bolsa que nació para abastecer a la Inglaterra industrial pertenece desde 2012 a la Bolsa de Hong Kong, que la compró por 1.400 millones de libras esterlinas, en un mercado donde hoy China consume casi la mitad del cobre del mundo.

Lo que cambió por completo es la velocidad. El precio que antes se acordaba con un telegrama ahora se determina, en palabras de Dyszel, “segundo a segundo”, con operadores apoyados por robots que actúan más rápido que el ser humano. El cobre sigue cruzando el océano en barco durante semanas, y su precio sigue llegando antes.

Para una provincia que todavía no produce cobre, el LME puede sonar lejano. Sin embargo, el mercado al que Mendoza aspira a entrar funciona con un reloj que se ajustó hace 149 años al viaje del cobre chileno, y entender cómo se forma ese precio será parte del aprendizaje.