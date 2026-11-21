Las condiciones de entrada lo hacen posible. No se exigen estudios previos ni información acumulada. "Necesitan una idea fuerte, que tenga sentido, pero puede ser una idea distinta a las del pasado, y un equipo motivado para invertir en su proyecto y avanzar en el negocio y en su liderazgo", detalló la gerente del programa. El plan de trabajo se arma en conjunto, pero la conducción no cambia de manos: "Lo que queremos en Xplor es que la empresa que tiene la idea tenga el control y haga el programa ella misma. Vamos a definir el programa juntos y a veces vamos a hacer una visita a terreno, para ver cómo trabaja el equipo y con qué capacidades de BHP lo podemos ayudar a avanzar en sus propios estándares".

Emily Nicholls, gerente de Xplor, estuvo presentando el programa en Mendoza. Prensa Gobierno de Mendoza

En términos prácticos, US$500.000 alcanzan para poner en marcha un proyecto que hoy no tiene datos: trabajo de campo, toma de muestras y hasta algunos estudios de geofísica. Con eso se genera la información de base que define si un proyecto tiene con qué avanzar, y la que cualquier socio o inversor va a pedir antes de sentarse a negociar. Para un proyecto mendocino en etapa inicial, ese paso marca la diferencia entre seguir siendo un permiso en papel y convertirse en un proyecto con algo para mostrar.

El dinero es solo una parte. Los participantes acceden a la red de expertos de BHP, que cubre desde lo técnico hasta medio ambiente y comunicaciones, y reciben formación para quienes llevan adelante el proyecto. Para Nicholls, ese es uno de los aportes centrales: "Lo que hemos encontrado es que las empresas chicas o nuevas no tienen tiempo, ni dinero, ni espacio para invertir en sus líderes ni en su equipo. En Xplor encontramos ese espacio e invertimos en los líderes: tienen mentoría uno a uno con un coach y muchos talleres para hacer crecer su negocio y sus sistemas, para que sea sostenible. Es como un mini MBA". Para dueños de proyectos que no vienen de la exploración, esa formación pesa tanto como el financiamiento. Y los resultados se ven en quienes ya pasaron por el programa: la mayoría, según Nicholls, cambió su forma de gestión y de trabajo.

Una puerta abierta para Mendoza

Xplor es un programa global, pero hasta ahora casi no llegaba a la Argentina. "Siempre queríamos aplicaciones de Argentina y de América del Sur en general, pero hemos encontrado que la mayoría eran de empresas australianas o canadienses", reconoció Nicholls. Por eso viajó a Mendoza, para en sus palabras, "to spread the word", correr la voz entre un público nuevo. El país ya tuvo un participante con un proyecto en San Juan y la experiencia se calificó como buena.

La situación de Mendoza es distinta a la del resto del país. San Juan no está sumando de golpe decenas de proyectos nuevos, porque los suyos ya transitan otras etapas de exploración. Lo que durante años fue una desventaja para Mendoza, el freno a la exploración, hoy -y en este caso en particular- hace que BHP la mire con más atención que a otras provincias. Visto así, y casi de manera insólita, el atraso puede jugar a favor de alguns de los proyectos. Las expectativas de BHP en el país son altas: "Vemos que hay mucho potencial aquí en Argentina y esperamos que los descubrimientos del futuro estén aquí. Por eso queremos trabajar con las empresas de acá y avanzar todos juntos". Cuando se le preguntó qué otros territorios del mundo tienen un potencial sin explorar comparable, la respuesta fue breve: "Son muy pocos, en verdad".

BHP también ajustó el programa a la realidad de la cordillera. Explorar en la alta montaña mendocina implica trabajar en una ventana corta de cada año, y esta temporada el tiempo todavía no acompaña. Por eso las postulaciones, que antes abrían en agosto, ahora abren en marzo de 2027. Los resultados se conocen en julio, con tiempo para preparar los trabajos antes de la temporada de verano.

Que la puerta esté abierta no significa que sea fácil pasar. "En los años pasados hemos recibido hasta 800 aplicaciones, pero cada año sólo podemos trabajar con entre 6 y 10", precisó Nicholls. La razón es la atención que exige cada proyecto, y lo resumió como una cuestión de "calidad, no cantidad". Con un grupo reducido, BHP puede acompañar de verdad a cada participante, y los seleccionados forman una camada que comparte la experiencia y aprende entre sí. Para BHP, Xplor ocupa un lugar central en su estrategia de exploración, no es una actividad secundaria.

Detrás de esa selección tan exigente hay una forma de entender la exploración que explica por qué el vínculo con BHP puede valer más que el propio financiamiento.

La relación vale más que el cheque

La parte más reveladora de la charla fue la explicación de por qué una compañía del tamaño de BHP dedica tiempo y dinero a empresas chicas. "Lo que hemos visto es que la exploración es muy dura y que nosotros no tenemos todas las ideas buenas. Hay mucha gente en el mundo, especialmente en empresas de exploración, en la academia y hasta individuos, que tiene mejores ideas que nosotros. Entonces, si podemos ayudar a que esa idea avance, es mejor para el mundo, no solo para BHP", planteó Nicholls. La propuesta es combinar fortalezas: "Podemos tomar las ventajas de las dos partes: la agilidad y las ideas de los exploradores, y la estructura, las capacidades técnicas y la red de BHP".

La gerente del programa también fue honesta sobre los límites: "Tenemos muy pocos activos, entonces no podemos invertir en todos los proyectos que pasan por Xplor. Pero no queremos que las compañías se frenen: pueden tener éxito con otros. Por eso tenemos el programa, para que las empresas puedan avanzar, ser más sostenibles y tener éxito de otras maneras". El objetivo, agregó, es una industria de exploración sostenible, con estándares más altos para todos. Para un proyecto mendocino, significa que en cualquier circunstancia, sale del programa con información de base, mejores estándares y un equipo más preparado, lo que lo hace más atractivo para cualquier compañía del ambiente minero.

Participar en Xplor no implica una sociedad ni un acuerdo, y BHP no se queda con ninguna parte del proyecto. Pero en el mundo minero es reconocido que quien conoce a BHP desde adentro, es altamente probable piense en BHP como socio cuando su proyecto dé resultados. En la compañía lo ven con expectativa: "Esperemos eso". Para Nicholls, lo que se construye en el programa va más allá de cada proyecto: "Lo que estamos creando aquí en Xplor son relaciones. Relaciones fuertes, porque trabajamos juntos y vamos a hacer avanzar la industria". El valor que BHP encuentra en el programa es generar confianza con los proyectos.

En esta parte del mundo, esa apuesta e idea de acercamiento de BHP tiene buenas chances. En Argentina y en buena parte de la región, es común que quien recibió una mano en el momento difícil o de crecimiento, suela acordarse primero de quien se la dio cuando las cosas van mejor o avanzan. Después, y en las negociaciones propias de cada proyecto, puede llegar un acuerdo o no, pero la relación queda.

En la apertura de la Cumbre, Alfredo Cornejo destacó la presencia de BHP en Mendoza. Prensa Gobierno de Mendoza

Pero BHP ya está construyendo ese tipo de vínculos en la provincia. Recordemos que es una compañía de origen australiano que controla Escondida, en Chile, la mina de cobre más grande del planeta, y en Argentina es socia de Vicuña, el gran proyecto de cobre de San Juan, además de tener su propia agenda de exploración. En Mendoza mantiene dos alianzas activas: una con Kobrea, la exploradora que lleva adelante proyectos de cobre en Malargüe, y otra con la empresa estatal Impulsa Mendoza por El Seguro. El balance de estos primeros pasos es positivo: "Obviamente estamos en una etapa muy temprana, pero hemos tenido experiencias muy positivas con el gobierno y con nuestros socios. Este año el clima (las condiciones meteorológicas para explorar) todavía no es tan amigable, pero ha sido una buena experiencia". Y la intención es seguir creciendo: "Queremos más, queremos avanzar más en Argentina".

Cómo postularse a Xplor

El proceso de selección de Xplor dura unos tres meses. "Se aplica con la información de la idea y del proyecto. Después hay una entrevista con nuestro equipo técnico, y luego otra en la que aprendemos un poco más del equipo, del negocio y de si tiene la pasión para avanzar e invertir en su proyecto", describió Nicholls. Esa última condición -dijo la ejecutiva- no aparece en ningún informe técnico, pero para BHP es "muy importante". Tener datos, estudios o acceso a un área no alcanza si falta compromiso de quien está detrás.

El interés ya se notó en la Cumbre. "Mucha gente está escaneando el QR, han venido a hablar con nosotros y estamos esperando las aplicaciones en marzo", contó la gerente de Xplor. Las consultas más repetidas fueron qué es el programa, qué beneficios da, cuándo abren las postulaciones y cómo es el proceso hasta el anuncio de los seleccionados. Para las decenas de proyectos mendocinos que todavía tienen que dar su primer paso, la fecha para empezar a hacerlo es marzo de 2027.