En 2024 trabajaban ahí 48.143 personas, el 23% del empleo de la gran minería chilena. Sale del capítulo regional del Estudio de Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena 2025-2034, que elaboran el Consejo Minero, la asociación que reúne a las grandes mineras de Chile, y Fundación Chile. Con el 20,7% de los 36.895 trabajadores que necesitará el país, la zona central es la segunda con mayor demanda, detrás de Antofagasta. A diferencia del norte, ese volumen no lo empujan las ampliaciones ni los proyectos nuevos: lo empuja el recambio.

Los oficios que buscan

En todo Chile, el 87,4% de la demanda proyectada responde a retiros y el resto a proyectos en desarrollo. En la zona central el reemplazo llega al 94%: de los 7.625 puestos, unos 460 se explican por proyectos nuevos y el resto por minas que ya están en marcha y pierden a su gente con más experiencia.

El problema se agrava porque los jóvenes casi no entran. En 2014 representaban el 9,2% del plantel de las mineras de la zona, y en 2024 habían bajado al 3,6%. Las cifras son estimaciones acumuladas para los 10 años del período, no vacantes abiertas hoy, pero marcan dónde se van a concentrar las búsquedas.

Cuatro especialidades concentran cerca del 45% de la demanda. Se necesitarán 1.503 mantenedores mecánicos, 778 operadores de camiones, palas y otros equipos móviles, 598 profesionales de mantenimiento y 528 mantenedores eléctricos. Son los mismos cargos que aparecen en las convocatorias que abren Andina, Los Bronces y El Teniente, con requisitos de experiencia en faena, licencias profesionales y turnos rotativos.

El mantenimiento y la operación de equipos siguen siendo el corazón de la demanda, pero la forma de hacer ese trabajo está cambiando.

Cuatro son los oficios que mayor demanda tendrán en los próximos siete años.

La misma mina, con otra tecnología

La flota de camiones autónomos de la zona central podría pasar de 26 a 48 unidades en el período, un aumento cercano al 85%. La zona reúne además 8 de los 15 centros integrados de operación que hay en Chile, las salas desde donde se controlan a distancia los procesos de la mina, y el 77% de las personas que trabajan en ellos.

El recambio, entonces, no es de uno por uno: quien reemplace al operador o al mantenedor que se jubila va a necesitar formación en automatización, herramientas digitales y supervisión de procesos. Esa exigencia pone el foco en las escuelas técnicas.

La cantera de un lado y del otro de la cordillera

La zona central concentra el 45% de la matrícula técnica en especialidades mineras de Chile: 25.226 estudiantes en 212 escuelas. Aun con esa base, las mineras no logran sumar jóvenes al ritmo que necesitan, y el estudio pone el desafío en conectar mejor esas escuelas con lo que piden las compañías y sus contratistas.

Mendoza recién empieza a construir esa base. Tiene a PSJ Cobre Mendocino en camino a la construcción y proyectos de exploración en el sur, sobre la misma cordillera donde del otro lado operan minas con casi 50.000 trabajadores. Los oficios que escasean en Chile son los que va a necesitar cualquier mina que se ponga en marcha de este lado, y la experiencia de la zona central muestra que formarlos lleva años.