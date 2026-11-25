Barroso-Montura son unas 13.500 hectáreas en el norte de la cordillera de San Rafael, cerca del Valle de Uco y del límite con Chile. Del otro lado de la frontera está El Teniente, la mina subterránea de cobre más grande del mundo. Las dos propiedades que forman el proyecto eran de Minera Agaucu, una empresa mendocina con muchos derechos mineros en la cordillera.

El proyecto Barroso-Montura será explorado por la canadiense Teck en busca de cobre en el sur mendocino. Ubicación generada con IA

La esperanza con la que empieza cada búsqueda

Para Teck, un proyecto es transformador cuando el yacimiento tiene una escala capaz de convertirlo en uno de los activos principales de la compañía durante décadas. No es un hallazgo de cobre cualquiera: tiene que haber mucho, y en condiciones que permitan sacarlo con buenos números.

Esa expectativa acompaña cada exploración desde el primer día. Cuando el equipo elige un área mirando mapas geológicos e imágenes satelitales, sin haber hecho un solo pozo, lo hace porque cree que esa zona tiene el potencial de llegar a esa escala. Y cuando un proyecto avanza, con perforaciones buenas y otras no tanto, sigue apostando mientras crea que todavía queda espacio para algo grande.

La meta alta no cierra la puerta a lo demás. En Teck, aseguran que también evalúan y trabajan proyectos más chicos, propios o de otras empresas, que le pueden interesar aunque no alcancen ese tamaño. Lo transformador es la aspiración que guía la búsqueda, no la única condición para quedarse.

La exigencia no es fija. Los técnicos de Teck lo explicaron con un ejemplo: no es lo mismo un yacimiento a 2.000 metros de altura y cerca del mar que otro a 5.000 metros en plena cordillera. Cuanto más difícil y caro es llegar y operar, más grande tiene que ser el hallazgo para que valga la pena.

También pesan la profundidad a la que está el cobre y la ley, es decir, cuánto cobre hay en cada tonelada de roca. Un yacimiento con ley alta puede compensar un tamaño menor.

Qué significaría para Mendoza

En la región, los proyectos que juegan en esa escala transformadora están en San Juan. Vicuña, que reúne los yacimientos Josemaría y Filo del Sol y está en manos de Lundin Mining y BHP, quedó entre los 10 mayores depósitos de cobre conocidos en el mundo, y su estudio técnico la proyecta con potencial para ser una de las 5 mayores minas de cobre, oro y plata del planeta. Glencore considera a El Pachón uno de los mayores recursos de cobre aún no desarrollados a nivel mundial. Y Los Azules, de McEwen Copper, es uno de los mayores depósitos de cobre de la Argentina y del mundo.

PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata, es el proyecto metalífero más avanzado de Mendoza y una pieza clave para la provincia. Pero juega en otra escala: todo el cobre que produciría en su vida útil es una fracción de lo que contienen esos yacimientos sanjuaninos, pero aún así es sumamente relevante para la realidad mendocina y especialmente para Uspallata.

Un hallazgo de la escala que busca Teck pondría a Mendoza en otra categoría. Hablaría de una operación de varias décadas, con empleo, proveedores e inversión sostenidos durante generaciones, en un país que hoy no produce cobre y que ve en ese mineral uno de sus principales motores para la próxima década. Por eso la meta de una empresa interesa también a la provincia: lo que para Teck sería un activo central, para Mendoza sería un cambio de escala de su economía.

Andrés Castillo, gerente de exploraciones de Teck para Argentina y Chile. Prensa Gobierno de Mendoza

Un camino que se mide en años

El equipo de Teck recalcó con claridad, y para mantener las expectativas controladas, que la exploración falla mucho más de lo que acierta. En La Coipita, la compañía ya cortó una zona con cobre que considera un descubrimiento, y aun así necesita 3 campañas de perforación en los próximos 3 años para saber cuánto hay.

Esa cautela también se nota en cómo la empresa habla de sí misma. Aunque la meta sea lo transformador, Teck prefiere el perfil bajo y evita presentarse como un gigante. En la Cumbre, uno de sus integrantes recordó que cuando llegaron a San Juan los titulares hablaban del desembarco de un gigante, y que ese gigante eran 2 personas. Desde entonces, la compañía trabaja con las autoridades para comunicar sin generar expectativas que la exploración todavía no puede sostener.

"Tenemos que ser optimistas porque vamos a fallar y fallar y fallar", resumió Sam Roffey, directora de Exploración de Teck para las Américas. Un descubrimiento, agregó, no es todavía una mina.

En Barroso-Montura, Teck arranca de cero. Andrés Castillo, gerente de Exploraciones para Chile y Argentina, lo planteó como "una súper oportunidad de hacer un proyecto perfecto desde cero" en la provincia.

Lo que viene

Antes de hacer el primer pozo, Teck tiene que presentar un informe de impacto ambiental. Si la autoridad lo aprueba, la Legislatura debe ratificarlo, como exige la ley mendocina para toda la minería metalífera, incluida la exploración. Es el mismo camino que recorrieron los proyectos de Malargüe.

La empresa adelantó que lo primero será escuchar y conversar. Después vendrán las perforaciones. Solo ellas van a mostrar si en la cordillera sanrafaelina aparece algo de la escala con la que Teck sueña cada vez que sale a explorar, o un proyecto más chico que igual pueda valer la pena para la empresa y para la provincia.