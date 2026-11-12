Maipú fue reconocida como Capital Provincial del Aceto Balsámico

Producción única: concentra las únicas acetaias de Sudamérica con métodos tradicionales.

Una nueva oportunidad para la vitivinicultura de Maipú

Uno de los aspectos más relevantes de esta actividad es su capacidad para generar valor agregado a partir de variedades de uva que enfrentan dificultades de comercialización en mercados tradicionales. En ese contexto, la uva criolla aparece como una materia prima con nuevas oportunidades de crecimiento.

Su utilización para la elaboración de aceto balsámico permite diversificar el destino de la producción primaria y abrir alternativas para pequeños y medianos productores. De esta manera, una actividad históricamente vinculada a la vitivinicultura encuentra nuevas posibilidades a través de la transformación de la materia prima en productos de mayor valor.

Otro de los objetivos centrales del sector es avanzar en la obtención de una Indicación Geográfica (IG) para el aceto balsámico de Maipú. Esta herramienta permitiría identificar y proteger un producto asociado a las características de su territorio, sus condiciones naturales y sus métodos de elaboración.

La aspiración es lograr una identificación geográfica que se convierta en la primera de su tipo fuera de Módena, fortaleciendo el posicionamiento comercial del producto en mercados nacionales e internacionales.

Producción, gastronomía y turismo como motores de crecimiento

El crecimiento del aceto balsámico también abre nuevas oportunidades para la gastronomía y el turismo. Su incorporación a circuitos turísticos permitiría sumar experiencias vinculadas a degustaciones, recorridos productivos y propuestas relacionadas con la cultura alimentaria local.

En esa línea se enmarca la realización de la primera Vendimia del Aceto Balsámico, una propuesta que vinculó producción, gastronomía e identidad territorial. Asimismo, el departamento instituyó el 28 de febrero como Día Departamental del Aceto Balsámico, coincidiendo con la época de cosecha.

A estas iniciativas se suma el proyecto del Museo Provincial del Olivo y el Aceto Balsámico, desarrollado mediante un trabajo articulado entre el municipio, el Gobierno provincial y el sector privado. El espacio buscará integrar historia, procesos productivos, gastronomía y tecnología para poner en valor ambos productos.

A estas iniciativas se suma el proyecto del Museo Provincial del Olivo y el Aceto Balsámico.

La declaración provincial representa un paso más en un camino iniciado años atrás. En 2025, el Concejo Deliberante había reconocido a Maipú como Capital del Aceto Balsámico mediante una ordenanza que impulsó distintas acciones de promoción y difusión.

Con este nuevo reconocimiento, el departamento suma un elemento más a una identidad históricamente vinculada al vino y al aceite de oliva. El desafío ahora será consolidar una cadena productiva capaz de generar empleo, fortalecer el turismo y proyectar el nombre de Maipú a través de uno de sus productos más distintivos.