Manejaba borracho y sin carnet por el Acceso Este: quiso darse a la fuga pero lo atraparon

Los efectivos lograron individualizar el rodado en la intersección de carril Ponce y Acceso Este. Sin embargo, al recibir las señas y órdenes de detención del personal policial, el conductor hizo caso omiso, aceleró y continuó su marcha a gran velocidad con sentido hacia el oeste.

El dosaje realizado al conductor de 32 años arrojó 2,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Aprehensión en Guaymallén y test positivo

El seguimiento controlado se extendió por varios kilómetros hasta que, a la altura de calle 9 de Julio, ya en el departamento de Guaymallén, los uniformados consiguieron cerrarle el paso y reducir al infractor sin que se produjeran personas lesionadas.

El infractor circulaba realizando maniobras temerarias hacia el oeste antes de ser interceptado por los móviles policiales.

Al someterlo al test de alcoholemia correspondiente, el resultado confirmó las sospechas: el test dio 2,00 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, en la verificación de documentación, los agentes constataron que el individuo no poseía registro de conducir habilitante.

Por disposición del Ayudante Fiscal en turno de la Oficina Fiscal dependiente de la Comisaría 49°, se ordenó el secuestro inmediato del vehículo utilitario y el traslado del conductor a sede judicial en calidad de aprehendido.