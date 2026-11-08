Un conductor de 32 años fue detenido durante la madrugada de este domingo luego de protagonizar una peligrosa fuga por el Acceso Este a bordo de un utilitario. El hombre no solo carecía de licencia de conducir, sino que el test de alcoholemia arrojó que manejaba con cuatro veces más del límite que permitía la antigua tolerancia provincial.
Manejaba borracho y sin carnet por el Acceso Este: quiso darse a la fuga pero lo atraparon
El conductor de 32 años circulaba en un utilitario con 2 g/l de alcohol en sangre. Tras una persecución desde Maipú, fue interceptado en Guaymallén
El operativo comenzó alrededor de las 01.59 tras reiterados llamados a la línea de emergencias 911, los cuales alertaban sobre maniobras temerarias de una camioneta utilitaria blanca a la altura del Puente Las Margaritas, en jurisdicción de la Comisaría 49° de Maipú.
Alerta al 911 y persecución en la ruta
A partir de las denuncias, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) coordinó el desplazamiento de móviles policiales para interceptar el vehículo, un utilitario marca KYC Mamut de color blanco.
Los efectivos lograron individualizar el rodado en la intersección de carril Ponce y Acceso Este. Sin embargo, al recibir las señas y órdenes de detención del personal policial, el conductor hizo caso omiso, aceleró y continuó su marcha a gran velocidad con sentido hacia el oeste.
Aprehensión en Guaymallén y test positivo
El seguimiento controlado se extendió por varios kilómetros hasta que, a la altura de calle 9 de Julio, ya en el departamento de Guaymallén, los uniformados consiguieron cerrarle el paso y reducir al infractor sin que se produjeran personas lesionadas.
Al someterlo al test de alcoholemia correspondiente, el resultado confirmó las sospechas: el test dio 2,00 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, en la verificación de documentación, los agentes constataron que el individuo no poseía registro de conducir habilitante.
Por disposición del Ayudante Fiscal en turno de la Oficina Fiscal dependiente de la Comisaría 49°, se ordenó el secuestro inmediato del vehículo utilitario y el traslado del conductor a sede judicial en calidad de aprehendido.
En pocas palabras
- Conductor aprehendido: un hombre de 32 años fue detenido por conducir con 2,00 g/l de alcohol en sangre.
- Persecución vial: el individuo protagonizó una fuga en un utilitario tras evadir un control policial en Maipú.
- Sin licencia: se determinó que el conductor no poseía registro habilitante para circular.