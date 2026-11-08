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Alcoholemia positiva

Manejaba borracho y sin carnet por el Acceso Este: quiso darse a la fuga pero lo atraparon

El conductor de 32 años circulaba en un utilitario con 2 g/l de alcohol en sangre. Tras una persecución desde Maipú, fue interceptado en Guaymallén

Por UNO
El operativo comenzó en Maipú y finalizó sobre el Acceso Este a la altura de Guaymallén tras una peligrosa persecución.

El operativo comenzó en Maipú y finalizó sobre el Acceso Este a la altura de Guaymallén tras una peligrosa persecución.

Un conductor de 32 años fue detenido durante la madrugada de este domingo luego de protagonizar una peligrosa fuga por el Acceso Este a bordo de un utilitario. El hombre no solo carecía de licencia de conducir, sino que el test de alcoholemia arrojó que manejaba con cuatro veces más del límite que permitía la antigua tolerancia provincial.

El operativo comenzó alrededor de las 01.59 tras reiterados llamados a la línea de emergencias 911, los cuales alertaban sobre maniobras temerarias de una camioneta utilitaria blanca a la altura del Puente Las Margaritas, en jurisdicción de la Comisaría 49° de Maipú.

El vehículo utilitario KYC Mamut fue secuestrado por orden de la Oficina Fiscal de la Comisaría 49°.

El vehículo utilitario KYC Mamut fue secuestrado por orden de la Oficina Fiscal de la Comisaría 49°.

Alerta al 911 y persecución en la ruta

A partir de las denuncias, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) coordinó el desplazamiento de móviles policiales para interceptar el vehículo, un utilitario marca KYC Mamut de color blanco.

Los efectivos lograron individualizar el rodado en la intersección de carril Ponce y Acceso Este. Sin embargo, al recibir las señas y órdenes de detención del personal policial, el conductor hizo caso omiso, aceleró y continuó su marcha a gran velocidad con sentido hacia el oeste.

El dosaje realizado al conductor de 32 años arrojó 2,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

El dosaje realizado al conductor de 32 años arrojó 2,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Aprehensión en Guaymallén y test positivo

El seguimiento controlado se extendió por varios kilómetros hasta que, a la altura de calle 9 de Julio, ya en el departamento de Guaymallén, los uniformados consiguieron cerrarle el paso y reducir al infractor sin que se produjeran personas lesionadas.

El infractor circulaba realizando maniobras temerarias hacia el oeste antes de ser interceptado por los móviles policiales.

El infractor circulaba realizando maniobras temerarias hacia el oeste antes de ser interceptado por los móviles policiales.

Al someterlo al test de alcoholemia correspondiente, el resultado confirmó las sospechas: el test dio 2,00 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, en la verificación de documentación, los agentes constataron que el individuo no poseía registro de conducir habilitante.

Por disposición del Ayudante Fiscal en turno de la Oficina Fiscal dependiente de la Comisaría 49°, se ordenó el secuestro inmediato del vehículo utilitario y el traslado del conductor a sede judicial en calidad de aprehendido.

En pocas palabras

  • Conductor aprehendido: un hombre de 32 años fue detenido por conducir con 2,00 g/l de alcohol en sangre.
  • Persecución vial: el individuo protagonizó una fuga en un utilitario tras evadir un control policial en Maipú.
  • Sin licencia: se determinó que el conductor no poseía registro habilitante para circular.
Resumen generado por Thinkindot AI

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